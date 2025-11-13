हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव: काउंटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने की बैठक, 'हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे'

Bihar Election Result 2025: तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए महागठबंधन को वोट किया है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार जाने वाली है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 09:41 PM (IST)
बिहार चुनाव में वोटों की गिनती से पहले तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की. गुरुवार (13 नवंबर) को बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदान किया है. आरजेडी नेता ने दावा किया कि लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में और बदलाव के लिए वोट किया है. हम लोग मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं, हम कल चुनाव जीत रहे हैं. अगर कोई 2020 की तरह कोई अधिकारी गलत काम करेगा तो जनता पांव पर खड़ी है.

इस बैठक में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कृष्णा अल्लावरु और CPI (ML) के दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हुए. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से अपील की कि निष्पक्ष होकर वोटों की गिनती करवाई जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सीटों पर जहां मुकाबला टाइट है, वहां पर काउंटिंग धीरे करवाने की साजिश है.

इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे सभी साथी काउंटिंग सेंटर पर तैनात हैं.उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर कोई किसी के इशारे पर काम करेगा तो उसको सोचना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग करवाएं.

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "बीजेपी के लोग डरे हुए हैं. बेचैन हैं कि ये सरकार जाने वाली है. ये लोग सभी काउंटिंग सेंटर पर काउंटिंग स्लो करवाएंगे और खासकर उन जगह पर जहां मार्जिन कम है. फिर धीरे-धीरे प्रधानमंत्री माहौल बनाएंगे. बीजेपी ऑफिस जाएंगे. 
लेकिन हमारे साथी सभी सेंटर पर मुस्तैद हैं. 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Published at : 13 Nov 2025 09:21 PM (IST)
Bihar Election Result Live TEJASHWI YADAV Bihar Election 2025 Bihar Election Result 2025 Elections Result 2025
