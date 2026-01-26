गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा- 'फासीवाद ताकतें...'

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई संदेश दिया है. इसी के साथ तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र की NDA सरकार पर भी जमकर हमला बोला है.

एक्स पोस्ट में तेजस्वी यादव ने लिखा, "सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आज का यह पावन दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, संविधान निर्माताओं और अमर शहीदों को स्मरण कर उन्हें धन्यवाद कहने का दिन है. आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वीरों को सादर नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई तथा देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया."

तेजस्वी यादव ने जमकर बोला हमला

तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, "NDA सरकार की विघटनकारी सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के वर्तमान हालात चिंतनीय है. संविधान लागू होने के दशकों बाद संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने की बजाय मौजूदा एनडीए सरकार इसे कमजोर करने वाले कार्य कर रही है. वो फासीवादी ताकतें जिनका देश की आजादी में कहीं कोई योगदान नहीं है वो संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रहे हैं. संविधान की उद्देशिका को बदलने का प्रयास किया जा रहा है."

'देश की प्रगति में बढ़-चढ़कर योगदान दें'

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा, "त्याग, बलिदान, यत्न, संघर्ष एवं समर्पण से भरे कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होकर आजादी के दीवाने हमारे पुरखों ने हमें यह आदर्श जनतांत्रिक व्यवस्था सौंपी है.आइए, हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा ले कि हम सब इस महान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और अपने सकारात्मक प्रयासों एवं योगदान से अपने पुरखों के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के स्वप्न को साकार कर, देश की प्रगति-समृद्धि में बढ़-चढ़ योगदान करते रहेंगे."