IND vs PAK: 'पहले पाकिस्तान को डर...', भारत-पाक मैच को लेकर बोले तेज प्रताप यादव

भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ घंटे के बाद रोमांचक मुकाबला होने वाला है. इस मैच को लेकर दर्शकों से लेकर नेताओं में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. इस बीच आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में होने वाले इस मैच को लेकर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच हर कोई देखता ही है. पाकिस्तान ने पहले खेलने से मना कर दिया था. इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले पाकिस्तान डर रहा था. भारत से तो कोई भी डरेगा.

कुछ देर में शुरू होने वाला है रोमांचक मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर. प्रेमादासा स्टेडियम में टी-20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला शुरू होने वाला है. ऐसे में भारतीय टीम के फैंस पूरे जोश के साथ इस मैच को देखने के लिए तैयार है. देशभर में भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है.

भारत के साथ खेलने से किया था इनकार

बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग में पाक टीम की तरफ से मैच खेलने पर सहमति बनी. फिलहाल मैच को लेकर दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया है. दोनों ही टीमें अपनी जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं.

जीतन राम मांझी ने दी यह प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत को जीत की बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि मैच को मैच के नजरिए से देखना चाहिए. इस पर राजनीति करना सही नहीं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले मैच खेलने के लिए तैयार नहीं था.

उन्होंने आगे कहा कि हमें बहुत दुख होता था कि ये लोग खिलाड़ी नहीं हैं और खेल में भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाद में तैयार हो गए हैं. भारत-पाकिस्तान का मैच सदा उत्तेजक होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है. मैं जीत के लिए भारत को पहले ही बधाई देता हूं.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भारत-पाकिस्तान के मैच पर राजनीति कर रहे हैं, वे ऐसा करना छोड़ दें. इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. जनता समझदार है. वह सच्चाई जानती है.