हिंदी न्यूज़राज्यबिहारIND vs PAK: 'पहले पाकिस्तान को डर...', भारत-पाक मैच को लेकर बोले तेज प्रताप यादव

IND vs PAK: 'पहले पाकिस्तान को डर...', भारत-पाक मैच को लेकर बोले तेज प्रताप यादव

IND vs PAK Match: भारत और पाकिस्तान के बीच टी-20 वर्ल्ड कप में रविवार (15 फरवरी) को रोमांचक मैच होने जा रहा है. इस बीच तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Feb 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ घंटे के बाद रोमांचक मुकाबला होने वाला है. इस मैच को लेकर दर्शकों से लेकर नेताओं में भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. इस बीच आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में होने वाले इस मैच को लेकर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. 

तेज प्रताप यादव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के मैच हर कोई देखता ही है. पाकिस्तान ने पहले खेलने से मना कर दिया था. इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि पहले पाकिस्तान डर रहा था. भारत से तो कोई भी डरेगा. 

कुछ देर में शुरू होने वाला है रोमांचक मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर. प्रेमादासा स्टेडियम में टी-20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला शुरू होने वाला है. ऐसे में भारतीय टीम के फैंस पूरे जोश के साथ इस मैच को देखने के लिए तैयार है. देशभर में भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है. 

भारत के साथ खेलने से किया था इनकार

बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान टीम ने भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आईसीसी और पीसीबी की मीटिंग में पाक टीम की तरफ से मैच खेलने पर सहमति बनी. फिलहाल मैच को लेकर दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया है. दोनों ही टीमें अपनी जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं.

जीतन राम मांझी ने दी यह प्रतिक्रिया

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत को जीत की बधाई दी. साथ ही उन्होंने कहा कि मैच को मैच के नजरिए से देखना चाहिए. इस पर राजनीति करना सही नहीं. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले मैच खेलने के लिए तैयार नहीं था. 

उन्होंने आगे कहा कि हमें बहुत दुख होता था कि ये लोग खिलाड़ी नहीं हैं और खेल में भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बाद में तैयार हो गए हैं. भारत-पाकिस्तान का मैच सदा उत्तेजक होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है. मैं जीत के लिए भारत को पहले ही बधाई देता हूं.

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग भारत-पाकिस्तान के मैच पर राजनीति कर रहे हैं, वे ऐसा करना छोड़ दें. इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. जनता समझदार है. वह सच्चाई जानती है.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 15 Feb 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav Ind - Pak IND VS PAK BIHAR NEWS PATNA NEWS
