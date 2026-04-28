'पापा जहां भी हैं, लौट आएं...', सात समंदर पार से पटना की सड़कों पर पिता को ढूंढने आया बेटा

राजधानी पटना की सड़कों पर इन दिनों एक बेटा हाथों में 'गुमशुदा' का पोस्टर और आंखों में आंसू लिए दर-दर भटक रहा है. यह कहानी नेपाल के रहने वाले जयराम गिरी की है, जो सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न (Melbourne) से अपने लापता पिता की तलाश में सीधे बिहार पहुंचे हैं. उनके पिता पेशे से वकील हैं और 23 अप्रैल से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हैं.

जयराम गिरी ने रुंधे गले से बताया कि उनके पिता अक्सर रोजमर्रा की छोटी-मोटी खरीदारी के लिए नेपाल से सटे बिहार बॉर्डर पर आते-जाते रहते थे. गुरुवार, 23 अप्रैल को जब वह नेपाल से बिहार की सीमा में दाखिल हुए, तब भी जयराम की उनसे बात हुई थी. जयराम के मुताबिक, उनकी हर दिन पिता से दो-तीन बार बात होती थी. लेकिन उस दिन जोगबनी से पटना आने वाली एक बस में सवार होने के बाद अचानक उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. उसके बाद से आज तक पिता से कोई संपर्क नहीं हो सका है.

CCTV फुटेज से जगी उम्मीद

पिता से संपर्क टूटने पर परेशान जयराम ने सबसे पहले जोगबनी में पुलिस से शिकायत की. शुरुआती पुलिस जांच में एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया, जिसमें उनके पिता पटना जाने वाली बस में चढ़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं. इसी फुटेज को अपनी इकलौती उम्मीद मानकर जयराम उन्हें ढूंढते हुए पटना चले आए हैं.

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गांधी मैदान थाने में दर्ज कराई शिकायत

जयराम का कहना है कि उनके पिता एक सम्मानित वकील हैं और उनकी किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं है. पटना पुलिस से मदद की गुहार लगाते हुए जयराम ने शहर के गांधी मैदान थाने में एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने पिता की गुमशुदगी का जिक्र करते हुए उन्हें जल्द से जल्द खोजने की गुहार लगाई है.

'पापा, आप जहां भी हैं, लौट आइए'

पिता को याद करते हुए जयराम फूट-फूट कर रोने लगते हैं. हाथों में पिता की तस्वीर लिए उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम जनता और अपने पिता से मार्मिक अपील की है. उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पिता मुझे पटना में ही मिल जाएंगे. पापा, आप जहां कहीं भी हैं, सुरक्षित हैं तो कृपया एक बार अपने परिवार से संपर्क कर लें, हम सब बहुत परेशान हैं."

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लापता वकील की तलाश में जुट गई है.

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