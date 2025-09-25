हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारSamastipur News: समस्तीपुर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, सड़क जाम, पुलिस को नहीं ले जाने दिया शव

Samastipur News: समस्तीपुर में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, सड़क जाम, पुलिस को नहीं ले जाने दिया शव

Bihar Crime News: घटना समस्तीपर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र की है. मृतक युवक की पहचान पिरोना वार्ड संख्या 3 निवासी सुरेंद्र कुमार (30 वर्ष) के रूप में की गई है. पुलिस जांच में जुटी है.

By : श्री राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

समस्तीपुर में बुधवार (24 सितंबर, 2025) की रात दुकान बंद कर रहे एक दुकानदार की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी. मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के सीही गांव का है. गुरुवार (25 सितंबर, 2025) की सुबह लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. रोड जाम कर दिया. गुरुवार की दोपहर तक लोगों ने पुलिस को शव नहीं ले जाने दिया. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी. घटना के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

मृतक की पहचान पिरोना वार्ड संख्या 3 निवासी सुरेंद्र कुमार (30 वर्ष) के रूप में की गई है. इस मर्डर के बाद रोड जाम कर लोग हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. ग्रामीणों ने पुकार चौक को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. सड़क जाम की वजह से हसनपुर-बिथान मुख्य पथ पर यातायात बाधित हो गया. 

बंद कर रहे थे शटर… तभी पहुंचे बदमाश

बताया जाता है कि सुरेंद्र कुमार अपने जेनरल स्टोर एवं ऑनलाइन सेंटर को बंद कर रहे थे. शटर गिराने के दौरान ही बदमाश पहुंचे और अचानक उन पर हमला कर दिया. अपराधियों ने पीछे से पीठ और गर्दन में गोली मार दी. गोली लगने से सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए.

इधर घटना की सूचना मिलते ही रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की अपने स्तर से जांच की. लोगों और परिजनों से पूछताछ की गई. लोग इतने आक्रोशित थे कि खबर लिखे जाने तक शव सड़क पर ही पड़ा था. मृतक के परिजन सहित मौके पर जुटे लोगों की मांग थी कि पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करे.

घटना के कारण का पता नहीं चला है. खबर लिखे जाने तक लोगों को पुलिस समझाने में जुटी थी इसलिए अभी आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 01:22 PM (IST)
Tags :
Samastipur BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
मूवी रिव्यू
They call him OG Review: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
दे कॉल हिम ओजी रिव्यू: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
महाराष्ट्र
नवरात्रि पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे बोले, 'यहां हिंदुत्ववादी सरकार, जिन्होंने गोल टोपी पहन रखी है उन्होंने...'
नवरात्रि पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे बोले, 'यहां हिंदुत्ववादी सरकार, जिन्होंने गोल टोपी पहन रखी है उन्होंने...'
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget