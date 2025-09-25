समस्तीपुर में बुधवार (24 सितंबर, 2025) की रात दुकान बंद कर रहे एक दुकानदार की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी. मामला हसनपुर थाना क्षेत्र के सीही गांव का है. गुरुवार (25 सितंबर, 2025) की सुबह लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. रोड जाम कर दिया. गुरुवार की दोपहर तक लोगों ने पुलिस को शव नहीं ले जाने दिया. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहती थी. घटना के चलते लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

मृतक की पहचान पिरोना वार्ड संख्या 3 निवासी सुरेंद्र कुमार (30 वर्ष) के रूप में की गई है. इस मर्डर के बाद रोड जाम कर लोग हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे. ग्रामीणों ने पुकार चौक को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. सड़क जाम की वजह से हसनपुर-बिथान मुख्य पथ पर यातायात बाधित हो गया.

बंद कर रहे थे शटर… तभी पहुंचे बदमाश

बताया जाता है कि सुरेंद्र कुमार अपने जेनरल स्टोर एवं ऑनलाइन सेंटर को बंद कर रहे थे. शटर गिराने के दौरान ही बदमाश पहुंचे और अचानक उन पर हमला कर दिया. अपराधियों ने पीछे से पीठ और गर्दन में गोली मार दी. गोली लगने से सुरेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए.

इधर घटना की सूचना मिलते ही रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा भी घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की अपने स्तर से जांच की. लोगों और परिजनों से पूछताछ की गई. लोग इतने आक्रोशित थे कि खबर लिखे जाने तक शव सड़क पर ही पड़ा था. मृतक के परिजन सहित मौके पर जुटे लोगों की मांग थी कि पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करे.

घटना के कारण का पता नहीं चला है. खबर लिखे जाने तक लोगों को पुलिस समझाने में जुटी थी इसलिए अभी आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है. घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.