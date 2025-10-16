हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारयूपी की दोस्ती बिहार में टूट जाएगी! ओम प्रकाश राजभर ने बयां किया दर्द, बोले- 'आज भी 4 सीट दे दें तो...'

यूपी की दोस्ती बिहार में टूट जाएगी! ओम प्रकाश राजभर ने बयां किया दर्द, बोले- 'आज भी 4 सीट दे दें तो...'

Bihar Election 2025: ओम प्रकाश राजभर बिहार चुनाव में BJP से नाराज हैं. वे 153 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन अब भी बीजेपी से 3-4 सीटें मिलने पर पर्चा वापस लेने को तैयार हैं.

By : अजय भारती | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 16 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केवल बिहार के ही राजनीतिक दल नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की पार्टियां भी उत्साह में दिख रही हैं. ऐसा ही कुछ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ भी है. राजभर पहले तो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी उन्हें एनडीए गठबंधन में कुछ सीटें दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इस बात से नाराज राजभर ने ऐलान कर दिया कि वे अकेले ही 150 से ज्यादा सीटों पर बिहार चुनाव लड़ेंगे. 

हालांकि, नाराज हुए ओम प्रकाश राजभर अब भी इंतजार में हैं कि बीजेपी उन्हें मना ले. इस बात के संकेत सुभासपा प्रमुख ने यूपी के बलिया जिले में दिए. ओपी राजभर ने यहां एक बड़ा बयान दिया- 'आज भी बीजेपी चाहे तो 3-4 सीटें दे दें, हम आज ही पर्चा वापस ले लेंगे.' इसे संकेत नहीं कह सकते, यह तो ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट रूप से जनता के सामने बोला है. यानी वह अब भी इस उम्मीद में हैं कि बिहार चुनाव के लिए एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बदला जाए और सुभासपा के हिस्से में कुछ सीटें आ जाएं.

क्या बोले ओम प्रकाश राजभर? 

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उनके छोटे बेटे अरुण राजभर ने अपने व्हाट्सएप से ओमप्रकाश राजभर के व्हाट्सएप पर उनका ही बयान शेयर किया है.
 
ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव में बीजेपी द्वारा एक भी सीट नहीं देने को लेकर अपना दर्द बयान किया. उन्होंने कहा कि हम बिहार में चार से पांच सीटें ही चाहते थे, लेकिन बिहार बीजेपी इकाई को डर लग रहा था कि ओमप्रकाश राजभर यहां एंट्री कर जाएगा तो सरकार में शामिल होना पड़ेगा. शामिल होने के बाद कोई न कोई विभाग देना पड़ेगा.

'हम केवल 4-5 सीटें चाहते थे'- ओम प्रकाश राजभर

ओपी राजभर ने आगे कहा, "...जबकि बाई-ईलेक्शन हुआ था, तो करारी और रामगढ़ से हमने पर्चा भरवाया था. वहां के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग चुनाव हार जाएंगे, आप पर्चा वापस ले लीजिए. हम चार-पांच सीट बिहार में चाहते थे."

यूपी में गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर- ओम प्रकाश राजभर

अब ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वह 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इसके लिए 47 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज-कल में जारी हो जाएगी. वहीं, ओपी राजभर ने कहा बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

Published at : 16 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Tags :
Om Prakash Rajbhar UP News Bihar Assembly Election 2025 BIHAR NEWS
