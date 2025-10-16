सम्राट चौधरी ने 15 साल से नहीं लड़ा विधानसभा चुनाव, तारापुर सीट से दाखिल किया नामांकन

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार में राज्य समृद्धि और विकास के मार्ग पर अग्रसर है. वर्तमान में विधान परिषद सदस्य चौधरी 15 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने महागठबंधन को भी घेरा और उसकी नीतियों को विनाशकारी बताया.

नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट चौधरी ने कहा, “लोगों ने NDA शासन में हुए विकास कार्यों को देखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. हर क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और एनडीए शासन ने बिहार को समृद्धि और तीव्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है.”

महागठबंधन की नीतियां विनाशकारी- सम्राट चौधरी

उनका कहना था कि जनता के आशीर्वाद से NDA आगामी विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर सहज बहुमत के साथ सरकार बनाएगा. चौधरी ने आगे कहा, “जनता के सामने दो विकल्प हैं एक तरफ विकास के लिए NDA है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाला ‘महागठबंधन’, जिसकी नीतियां विनाशकारी हैं. आज बिहार का कुल बजट 3.17 लाख करोड़ रुपये है, जो दर्शाता है कि राज्य कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है.”

'बिहार के विकास के लिए NDA के पक्ष में करें मतदान'

उन्होंने बताया कि वह पिछला विधानसभा चुनाव 2010 में आरजेडी प्रत्याशी के रूप में परबत्ता सीट से जीते थे, जबकि इस बार पार्टी ने उन्हें निकट की सीट तारापुर से उम्मीदवार बनाया है. फिलहाल वह राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं. सम्राट चौधरी ने ये भी कहा, “तारापुर की जनता ने हमेशा मेरा और एनडीए का साथ दिया है. मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो कार्य अधूरे हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा. बिहार के विकास के लिए जनता को NDA के पक्ष में मतदान करना होगा.”