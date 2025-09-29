बिहार के रोहतास जिले में रविवार (28 सितंबर) को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डाल दिया. डेहरी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलौथू इलाके के पेट्रोल पंप के पास एक ऑटो और ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

मृतकों की पहचान मगह निवासी 20 वर्षीय चितरंजन कुमार उर्फ अंशु, 8 वर्षीय एक लड़के और 10 वर्षीय एक लड़की के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चितरंजन अपनी बहन और भांजे-भांजी को लेकर ऑटो चला रहा था. तभी अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

रोहतास जिले में दर्दनाक सड़क हादसा

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल 25 वर्षीय सुनीता कुमारी को पहले डेहरी के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया और बेहतर इलाज के लिए सासाराम रेफर कर दिया गया.

घटना के बाद ट्रक चालक गिरफ्तार

पुलिस ने हादसे की पूरी जांच शुरू कर दी है. ट्रक और उसके चालक को मौके से तुरंत हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस ने कहा कि चालक की स्थिति और वाहन की जांच के बाद ही हादसे के कारणों का पता चल सकेगा. अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती तेज रफ्तार और सुरक्षा नियमों की अनदेखी इस तरह के हादसों के मुख्य कारण बने हैं.

हादसे से गहरे सदमे में हैं मृतक का परिवार

स्थानीय लोग और मृतक परिवार हादसे से गहरे सदमे में हैं. चितरंजन के घर पर मातम का माहौल है, वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. प्रशासन ने भी कहा है कि इस दुर्घटना के बाद इलाके में वाहनों की गति नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे.

इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन करने की आवश्यकता को उजागर किया है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज रफ्तार वाहन और नियमों की अनदेखी से कई परिवारों की खुशियों पर काल बन जाता है. अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर हमेशा सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह के दुखद हादसों को रोका जा सके.