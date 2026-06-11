हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले निशांत कुमार खुद 12वीं पास...', RJD का बड़ा हमला

'तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले निशांत कुमार खुद 12वीं पास...', RJD का बड़ा हमला

Sunil Singh on Nishant Kumar Degree: सुनील सिंह ने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि ये JDU वाले ही थे जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते थे. अब पता चल रहा है कि निशांत कुमार खुद ही केवल 12वीं पास हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 11 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन के साथ हलफनामा पेश करने के बाद से नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार घिर गए हैं. इतने वर्षों से यह चर्चा थी कि निशांत कुमार इंजीनियर हैं और उनके पास बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री है. हालांकि अब जब निशांत पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव अधिकारी को अपना हलफनामा पेश किया तो उनकी डिग्री का खुलासा हुआ. पता चला कि उन्होंने केवल 12वीं ही पास की है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. इस बात पर अब विपक्षी दल RJD ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया है. 

RJD MLC राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने निशांत कुमार पर जमकर निशाना साधा और कैमरे पर निशांत का MLC चुनाव का हलफनामा दिखाते हुए बोले, "देखिये, जदयू वाले निशांत को इंजीनियर बताते हैं लेकिन वह सिर्फ 12वीं पास हैं. इंजीनियर नहीं हैं. डिग्री नहीं है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की."

यह भी पढ़ें: खत्म होंगी सियासी दूरियां? नाराज शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे सुनील सिंह, क्या हुई बात?

'5 सेमेस्टर के बाद निशांत ने छोड़ दिया B.Tech'

सुनील सिंह ने कहा, "निशांत कुमार ने साल 1998 में पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसके बाद उन्होंने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था. डिग्री के लिए आवश्यक आठ सेमेस्टर में से केवल पांच ही पूरे किए और साल 2001 में पाठ्यक्रम छोड़ दिया. इसपर निशांत के हस्ताक्षर भी हैं."

निशांत कुमार पर तंज कसते हुए सुनील सिंह ने कहा, "मैं चुनौती देता हूं वो सिर्फ इंजीनियर शब्द लिखकर दिखा देंगे तो जो कहेंगे मैं करूंगा. जदयू को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने जनता को गुमराह क्यों किया? हमेशा यह क्यों बोला कि निशांत इंजीनियर हैं?"

'तेजस्वी को बताते थे 9वीं फेल'

सुनील सिंह ने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि ये JDU वाले ही थे जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते थे. अब पता चल रहा है कि निशांत कुमार खुद ही केवल 12वीं पास हैं. इसी के साथ, RJD ने नीतीश कुमारके बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत की शैक्षणिक योग्यता पर कई सवाल उठाए और JDU से इसका जवाब मांगा. 

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव

Published at : 11 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Nishant Kumar RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले निशांत कुमार खुद 12वीं पास...', RJD का बड़ा हमला
'तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले निशांत कुमार खुद 12वीं पास...', RJD का बड़ा हमला
बिहार
राबड़ी ने लालू से कहा- हैप्पी बर्थडे साहेब, तेज प्रताप ने किया वीडियो कॉल, बोले- 'पापा मैं…'
राबड़ी ने लालू से कहा- हैप्पी बर्थडे साहेब, तेज प्रताप ने किया वीडियो कॉल, बोले- 'पापा मैं…'
बिहार
सयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी
सयानी घोष सहित TMC के 19 बागी सांसदों पर JDU का बड़ा बयान, कर दी ये भविष्यवाणी
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
Advertisement

वीडियोज

Cockroach Janta Party: दीपके ने कहा, 'सरप्राइज!' दिल्ली से पहुंचे मुंबई, आज बड़ा प्रदर्शन! ABPLIVE
Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
विश्व
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
हेल्थ
Daily Walking Distance: एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एक दिन में कितने किलोमीटर चलना होता है ठीक, इससे ज्यादा चले तो कितना खतरा?
एग्रीकल्चर
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
देश के 197 जिलों के लिए आफत बनेगा अल नीनो, ऐसे बचाएं अपना खेत?
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Embed widget