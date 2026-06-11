'तेजस्वी को 9वीं फेल बताने वाले निशांत कुमार खुद 12वीं पास...', RJD का बड़ा हमला

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन के साथ हलफनामा पेश करने के बाद से नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार घिर गए हैं. इतने वर्षों से यह चर्चा थी कि निशांत कुमार इंजीनियर हैं और उनके पास बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक की डिग्री है. हालांकि अब जब निशांत पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव अधिकारी को अपना हलफनामा पेश किया तो उनकी डिग्री का खुलासा हुआ. पता चला कि उन्होंने केवल 12वीं ही पास की है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी. इस बात पर अब विपक्षी दल RJD ने उन्हें बुरी तरह घेर लिया है.

RJD MLC राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई सुनील सिंह ने निशांत कुमार पर जमकर निशाना साधा और कैमरे पर निशांत का MLC चुनाव का हलफनामा दिखाते हुए बोले, "देखिये, जदयू वाले निशांत को इंजीनियर बताते हैं लेकिन वह सिर्फ 12वीं पास हैं. इंजीनियर नहीं हैं. डिग्री नहीं है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की."

यह भी पढ़ें: खत्म होंगी सियासी दूरियां? नाराज शिवचंद्र राम से मिलने अस्पताल पहुंचे सुनील सिंह, क्या हुई बात?

'5 सेमेस्टर के बाद निशांत ने छोड़ दिया B.Tech'

सुनील सिंह ने कहा, "निशांत कुमार ने साल 1998 में पटना साइंस कॉलेज से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसके बाद उन्होंने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था. डिग्री के लिए आवश्यक आठ सेमेस्टर में से केवल पांच ही पूरे किए और साल 2001 में पाठ्यक्रम छोड़ दिया. इसपर निशांत के हस्ताक्षर भी हैं."

निशांत कुमार पर तंज कसते हुए सुनील सिंह ने कहा, "मैं चुनौती देता हूं वो सिर्फ इंजीनियर शब्द लिखकर दिखा देंगे तो जो कहेंगे मैं करूंगा. जदयू को इस बात का जवाब देना होगा कि उन्होंने जनता को गुमराह क्यों किया? हमेशा यह क्यों बोला कि निशांत इंजीनियर हैं?"

'तेजस्वी को बताते थे 9वीं फेल'

सुनील सिंह ने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि ये JDU वाले ही थे जो तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताते थे. अब पता चल रहा है कि निशांत कुमार खुद ही केवल 12वीं पास हैं. इसी के साथ, RJD ने नीतीश कुमारके बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत की शैक्षणिक योग्यता पर कई सवाल उठाए और JDU से इसका जवाब मांगा.

यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव