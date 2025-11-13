सासाराम के मतगणना केंद्र में देर रात ट्रक घुसने पर बवाल, RJD ने लगाया वोट चोरी का आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब मतगणना का इंतजार किया जा रहा है. इससे पहले रोहतास जिले में खाली बक्सा लदे ट्रक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आरोप लगाया है कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम से भरा एक ट्रक बिना किसी सूचना के घुस गया है. इसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए.

RJD के आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर कई सवाल खड़े किए गए हैं. पूछा गया है कि कथित तौर पर EVM से भरा हुआ ट्रक सासाराम (रोहतास जिला) के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां CCTV कैमरा का फीड क्यों बंद रहा?

RJD ने चुनाव आयोग से की यह अपील

इसी के सात आरजेडी ने मांग की है कि पूरा फुटेज जारी किया जाए और ट्रक के अंदर क्या है यह प्रशासन को बताया जाए. इसको लेकर आरजेडी ने बिहार चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को टैग कर स्पष्टीकरण भी मांगा है. साथ ही, चेतावनी दी है कि अगर सही बात सामने नहीं आती है तो कथित 'वोट चोरी' को रोकने के लिए हजारों लोग मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, रोहतास में विधानसभा चुनाव के EVM के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा खड़ा हो गया. यहां टीन का खाली बक्सा लदा ट्रक के स्ट्रांग रूम परिसर में पहुंचा, जिसको देखकर लोगों ने बवाल शुरू कर दिया. RJD सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने वहां विरोध किया.

DM और SP मौके पर पहुंचे

नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति परिसर को EVM का वज्र गृह बनाया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रोहतास के डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे. राजद के कई प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की और बाहर धरना पर बैठ गए. धरना पर बैठने वालों में दिनारा के राजद प्रत्याशी राजेश यादव; सासाराम के प्रत्याशी सतेंद्र साह और नोखा प्रत्याशी अनीता चौधरी शामिल थे.

रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बल इस बात को स्वीकार किया है कि परिसर में खाली बक्सा लदा हुआ ट्रक पहुंचा था. वहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने इस मामले में चेनारी विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम रोहतास ललित रंजन से स्पष्टीकरण मांगा है.