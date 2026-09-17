पूर्णिया के इंजीनियर पर विजिलेंस का शिकंजा, 3 ठिकानों पर रेड

बिहार के पूर्णिया में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता सत्येंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में बुधवार को पूर्णिया समेत उनके तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई. टीम ने उनके घर, जमीन, बैंक खातों और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच की है.

विजिलेंस के मुताबिक, सत्येंद्र कुमार चौधरी पर करीब 1 करोड़ 97 लाख 58 हजार 70 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. जांच में सामने आया कि उनकी कुल ज्ञात आय की तुलना में करीब 68 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित की गई. इसी आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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पटना और पूर्णिया में मिलीं कई संपत्तियां

जांच एजेंसी के अनुसार, सत्येंद्र कुमार चौधरी, उनकी पत्नी उषा देवी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर कई अचल संपत्तियां मिली हैं. परिवार के नाम पर कुल 7 अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई है. इनमें पटना और पूर्णिया में मकान और जमीन के अलावा ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं.

तलाशी के दौरान पांच मंजिला लिफ्टयुक्त आलीशान बंगला और परिवार का तीन मंजिला मकान भी जांच के दायरे में आया. निगरानी टीम को करीब एक लाख रुपये नकद समेत लगभग 26 लाख रुपये की चल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं.

बैंक, एलआईसी और आभूषणों की भी जांच

छापेमारी के दौरान बैंक खातों, एलआईसी और दूसरे निवेशों से जुड़े बड़ी संख्या में कागजात मिले हैं. इसके अलावा सोने, चांदी और हीरे के आभूषण भी मिले हैं, जिनका अलग से मूल्यांकन कराया जा रहा है.

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निगरानी टीम ने कार्यालय में फाइलों, कंप्यूटर रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की भी जांच की. अधिकारियों के मुताबिक, जब्त किए गए दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है ताकि संपत्तियों के स्रोत और संबंधित आय के बीच संबंध का सत्यापन किया जा सके. जांच पूरी होने के बाद संपत्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.