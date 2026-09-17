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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की सियासत में बड़े बदलाव के आसार! JDU के हाथ आएगा ये अहम पद?

बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के आसार! JDU के हाथ आएगा ये अहम पद?

बिहार विधान परिषद के सभापति पद को लेकर JDU के दावे की चर्चा तेज है. रामवचन राय के कार्यकारी सभापति बनने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बदलाव पर अभी आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 17 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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बिहार में एनडीए के भीतर सत्ता के शीर्ष पदों के संतुलन को लेकर विधान परिषद में बदलाव की चर्चा तेज है. हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, जनता दल यूनाइटेड (JDU) विधान परिषद के सभापति पद पर दावा कर रही है. इस पद पर फिलहाल बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह हैं. हालांकि, पद परिवर्तन को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच दोनों सदनों के शीर्ष पदों के बंटवारे की परंपरा रही है. फिलहाल बीजेपी के प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष हैं, जबकि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं. जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष और रामवचन राय विधान परिषद के उपसभापति हैं. ऐसे में जेडीयू की ओर से परिषद के सभापति पद की मांग की चर्चा सामने आई है.

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रामवचन राय के नाम की चर्चा

सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अगर सभापति पद में बदलाव होता है तो रामवचन राय की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. मौजूदा व्यवस्था में वह विधान परिषद के उपसभापति हैं. परिषद की आधिकारिक वेबसाइट भी उन्हें वर्तमान में उपसभापति के रूप में दर्ज करती है.

साहित्य और राजनीति से रहा है जुड़ाव

रामवचन राय पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रमुख रहे हैं और प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं. बिहार विधान परिषद की आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार उनका जन्म 11 अक्टूबर 1943 को हुआ और उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है. वह पहले आरजेडी से विधान परिषद पहुंचे थे और बाद में जेडीयू में शामिल हुए.

फिलहाल आधिकारिक स्थिति क्या है?

बिहार विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी अवधेश नारायण सिंह को सभापति और रामवचन राय को उपसभापति बताया गया है. इसलिए रामवचन राय के कार्यकारी सभापति बनने की बात फिलहाल संभावित बदलाव के तौर पर ही देखी जा रही है. अंतिम स्थिति आधिकारिक निर्णय के बाद स्पष्ट होगी.

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Published at : 17 Sep 2026 01:05 PM (IST)
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