बिहार विधानसभा में स्पीकर बनने से पहले प्रेम कुमार का बड़ा बयान, बोले- 'हमारे लिए…'

बीजेपी विधायक प्रेम कुमार विधानसभा के स्पीकर होंगे. यह अब तय हो चुका है. कल (मंगलवार) स्पीकर की कुर्सी पर नजर आएंगे. आज (सोमवार) उन्होंने नामांकन भी कर दिया है. विपक्ष समर्थन कर रहा है. विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नहीं दिया है. ऐसे में प्रेम कुमार का कल निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है. स्पीकर का पद संभालने से पहले प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है.

'सभी के सम्मान का रखा जाएगा ख्याल'

सोमवार (01 दिसंबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में प्रेम कुमार ने कहा कि यह लोकतंत्र का मंदिर है. सभी के सम्मान का ख्याल रखा जाएगा. सदन सुचारू रूप से चलेगा. हमारे लिए सब एक बराबर रहेंगे. सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा.

प्रेम कुमार ने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है. जो भी काम दिया जाता है ईमानदारी से करता हूं. 9वीं बार गया से विधायक बना. बिहार सरकार में मंत्री रहा. नेता प्रतिपक्ष रहा. मेरा लंबा अनुभव है. उसी के तहत आगे भी काम करूंगा.

बिहार में मजबूत हुई बीजेपी की स्थिति

प्रेम कुमार के स्पीकर बनने के बाद अब बिहार में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई है. गृह विभाग बीजेपी के पास है तो अब स्पीकर पद भी बीजेपी को मिलने जा रहा है. इतना ही नहीं बिहार में बीजेपी से दो-दो डिप्टी सीएम हैं. एक सम्राट चौधरी तो दूसरे विजय कुमार सिन्हा हैं. बीजेपी को इस बार के चुनाव में भी सबसे अधिक सीटें मिली हैं. बीजेपी 89 तो वहीं जेडीयू को 85 सीटें आईं हैं.

बता दें कि कल यानी 2 दिसंबर को जहां स्पीकर पद का चुनाव होगा तो वहीं तीन दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा. पांच दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलना है. चार दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी. सरकार का फ्लोर टेस्ट भी संभव है. साथ ही पांच दिसंबर को विनियोग विधेयक पेश होगा.

