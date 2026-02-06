राजधानी पटना का फुलवारीशरीफ इलाका शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) की सुबह गोलियों की आवाज से थर्रा उठा. फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के विकास विहार कॉलोनी में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान मोहन यादव के बेटे सुनील कुमार (करीब 30 वर्ष) के रूप में की गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब सुनील कुमार कॉलोनी में मौजूद था. इसी दौरान बाइक सवार अपराधी मौके पर पहुंचा और गोलियों से युवक को छलनी कर दिया. घटनास्थल पर ही गिरने के बाद सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुका था.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. आसपास के लोगों से पूछताछ की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. घटनास्थल से पुलिस को तीन खोखा और एक जिंदा कारतूस मिला है. घटना की जानकारी के बाद वरीय पदाधिकारी भी पहुंचे. एफएसएल की टीम भी पहुंची. हत्या के पीछे क्या कारण है यह पता नहीं चला है. आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी में हत्या की आशंका जताई जा रही है.

विभिन्न पहलुओं पर पुलिस कर रही जांच

मौके पर जांच के लिए पहुंचे पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि सुबह 10 बजे फुलवारी शरीफ थाना को सूचना मिली कि एक युवक को गोली मारी गई है. पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर शव पड़ा हुआ था. एफएसएल की टीम को बुलाया गया. ये व्यक्ति कुछ दिनों पहले ही जेल से आया था. सीसीटीवी फुटेज मिला है. उसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति बाइक से आता है फायरिंग करता है. टावर डंप किया जा रहा है. तीन खोखा और एक जिंदा कारतूस मिला है. विभिन्न पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं.

