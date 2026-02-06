बिहार: राजगीर में एक ही कमरे से मिलीं 4 लाशें, सभी लोग बेंगलुरु से आए थे घूमने

अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर में शुक्रवार (06 फरवरी, 2026) को दिगंबर जैन धर्मशाला के एक कमरे से चार लोगों का शव मिला जिससे हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ फॉरेंसिक टीम और टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची. यह सभी बेंगलुरु से घूमने के लिए राजगीर आए थे. धर्मशाला के कमरे को बुक किया था.

कमरे से बदबू आने के बाद पुलिस को दी गई सूचना

मौत कैसे हुई है यह पता नहीं चला है. बताया जाता है कि ये सभी लोग करीब एक सप्ताह पहले राजगीर आए थे. शुक्रवार को जब कमरे से बदबू आई तो धर्मशाला के कर्मी ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया. वरीय पुलिस पदाधिकारी धर्मशाला के कई कर्मियों से पूछताछ कर रही है. पूरे धर्मशाला की जांच की जा रही है.

इस मामले में राजगीर थाना प्रभारी रमन कुमार ने बताया कि दो महिला और दो पुरुष का शव बरामद हुआ है. ये सभी लोग बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं. अभी तक इन लोगों का नाम पता नहीं चला है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया है. धर्मशाला के कर्मियों से पूछताछ की जा रही है.

अभी बहुत कुछ नहीं हुआ स्पष्ट

अभी यह शुरुआती खबर है इसलिए पुलिस भी बहुत कुछ बताने से बच रही है. बताया जाता है कि सभी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ साफ होगा. साथ ही रजिस्टर में दिए गए नाम पता से पहचान संभव है. रजिस्टर को पुलिस ने जब्त किया है.

धर्मशाला के प्रभारी मुकेश जैन के अनुसार, 31 जनवरी को चार व्यक्ति धर्मशाला पहुंचे थे. उन्होंने खुद को नेपाल से घूमते हुए राजगीर आने की बात कही थी. इन चारों में से सिर्फ एक व्यक्ति ने पहचान के लिए आधार कार्ड दिखाया था. आधार कार्ड पर नाम जीआर नाग प्रसाद और पता बेंगलुरु दर्ज था. अन्य तीन लोगों ने कोई पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया था.

यह भी पढ़ें- सूरज बिहारी हत्याकांड: अब पिता की हार्ट अटैक से मौत, तेरहवीं से पहले घर में मचा कोहराम