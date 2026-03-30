बिहार कांग्रेस में बदलाव, संगठन को मजबूत करने की पहल, कई जिलों में नए DCC अध्यक्ष की नियुक्ति
Bihar Congress News: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठनात्मक जिलों को पुनर्गठित करने और नए डीसीसी अध्यक्षों की तत्काल नियुक्ति करने का प्रस्ताव मंजूर किया.
कांग्रेस ने बिहार में पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ बदलाव करते हुए ठोस कदम उठाए हैं. पार्टी ने बड़े संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत 53 संगठनात्मक जिलों के लिए जिला कांग्रेस समितियों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है. 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद, 53 जिलों में जिला कांग्रेस समितियों के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं. यह कदम पार्टी के ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठनात्मक जिलों को पुनर्गठित करने और नए डीसीसी अध्यक्षों की तत्काल नियुक्ति करने का प्रस्ताव मंजूर किया. इस प्रक्रिया में एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने जिलास्तरीय समीक्षा की, पार्टी कार्यकर्ताओं और हितधारकों से बातचीत की और विस्तृत रिपोर्ट सौंपी.
नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने पर सभी सम्मानित साथियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Rajesh Ram (@rajeshkrinc) March 30, 2026
आप सभी पर संगठन को और अधिक सशक्त, सक्रिय एवं जन-जन से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी निष्ठा, समर्पण और संघर्ष के बल पर पार्टी की विचारधारा को हर गांव, हर… pic.twitter.com/IeyZ635Boh
पर्यवेक्षकों के साथ व्यक्तिगत चर्चा कर अंतिम निर्णय
इसके बाद वरिष्ठ नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों के साथ व्यक्तिगत चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया. पार्टी के हालिया कमजोर प्रदर्शन ने इस पुनर्गठन को जरूरी बना दिया है. 2025 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केवल छह सीटें ही जीतीं. 2020 में भी यही हाल रहा, जब पार्टी ने 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल की.
कांग्रेस में आंतरिक चुनौतियां भी गंभीर!
आंतरिक चुनौतियां भी गंभीर हैं. फरवरी 2024 में बिहार फ्लोर टेस्ट के दौरान कई कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग में शामिल हुए. इसके अलावा 2026 के राज्यसभा चुनाव में छह कांग्रेस विधायकों में से तीन मतदान में अनुपस्थित रहे, जिससे भाजपा के शिवेश कुमार राम ने राजद के अमरेंद्र धारी सिंह को हराया. इन सभी कारणों से पार्टी नेतृत्व ने जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने का फैसला किया.
कई जिलों में नियुक्त किए गए नए डीसीसी अध्यक्ष
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के कार्यालय की सूची के अनुसार, नए डीसीसी अध्यक्ष कई जिलों में नियुक्त किए गए हैं. प्रमुख नियुक्तियों में मोहम्मद मासूम रजा (अररिया), मोहम्मद कैफ (अरवल), आनंद शंकर सिंह (औरंगाबाद), जितेन्द्र सिंह (बांका), शिव प्रकाश गरीबदास (बेगूसराय), प्रवीन सिंह कुशवाह (भागलपुर), डॉ. श्रीधर तिवारी (भोजपुर), पंकज कुमार उपाध्याय (बक्सर), मिथिलेश चौधरी (दरभंगा ग्रामीण), डॉ. जामाल हसन (दरभंगा शहरी), संतोष कुमार (शेरघाटी–बोधगया), राजनीश कुमार (गया) और ओम प्रकाश गर्ग (गोपालगंज) शामिल हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL