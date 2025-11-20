नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रिमंडल का विस्तार

बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण में कुछ मंत्री पद खाली छोड़े जा रहे हैं. माना जा रहा है कि उनका विस्तार बाद में होगा. अब उस पर भी सूत्रों ने बड़ा दावा किया है. सूत्रों के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि नए मंत्रिमंडल का विस्तार अगले साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद किया जाएगा.

उधर, 20 नवंबर 2025 को जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो नीतीश कुमार आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे.उनके साथ 19 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है.

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे.

बिहार: गांधी मैदान तैयार! सुरक्षा कड़ी और भीड़ उमड़ी, नीतीश कुमार 10वीं बार होंगे सीएम

इस कार्यक्रम में NDA शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. शाह और नड्डा शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए राजधानी पटना पहुंच चुके हैं. नीतीश ने बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के समक्ष नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया.

NDA के मुख्य घटक दलों बीजेपी और JDU को मंत्रिमंडल में जगह मिलने के अलावा गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ भी संतुलन साधने के तहत प्रत्येक छह विधायकों पर एक मंत्री पद मिलने की संभावना है.

3 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) को एक-एक मंत्री पद मिलने की संभावना है. तीन मंत्री पद चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को मिल सकते हैं और शेष बीजेपी और JDU के बीच विभाजित होंगे.

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और JDU के आठ-आठ विधायक आज शपथ लेंगे और RLM, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) तथा चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के एक-एक विधायक भी आज शपथ ले सकते हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और कार्यक्रम में तीन लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है.