नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया, कांग्रेस को आत्ममंथन की दी सलाह
Nitish Kumar-PM Modi Meeting: नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि सात निश्चय 3 और केंद्र की मदद पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आरोप छोड़ आत्ममंथन करना चाहिए.
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी. जिसमें बिहार के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई.
मीडिया से बातचीत में अशोक चौधरी ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान सात निश्चय योजना 3.0 को लेकर बातचीत हुई. इसके साथ ही यह भी विचार-विमर्श किया गया कि केंद्र सरकार बिहार की और किस तरह से मदद कर सकती है. उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद इस तरह की बैठकें सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, जिसमें भविष्य की योजनाओं और सहयोग पर चर्चा होती है.
#WATCH पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "सरकार बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात हुई। सात निश्चय योजना 3.0 और बिहार को भारत सरकार कैसे मदद कर सकती है इसपर विचार विमर्श हुआ। " pic.twitter.com/RDW8CwRsxz— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2025
विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं- अशोक चौधरी
मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष के आरोपों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रमाण के यह कहना कि अयोग्य लोगों को संस्थागत पदों पर बैठा दिया गया और उन्हें सिर्फ आरएसएस का कार्यकर्ता होने के कारण नियुक्त किया गया. यह कहना पूरी तरह निराधार है. उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के आरोपों में कोई दम नहीं है और न ही इसका कोई सबूत दिया गया है.
कांग्रेस को आत्ममंथन करने की है जरूरत- चौधरी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी की जिम्मेदारी अब राहुल गांधी के कंधों पर है. उन्हें यह सोचना चाहिए कि कांग्रेस की नाव को मौजूदा राजनीतिक बवंडर से कैसे बाहर निकाला जाए.
अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दे कांग्रेस- चौधरी
अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरे का कपड़ा सफेद क्यों है इस पर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है. बेहतर होगा कि कांग्रेस अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दे और खुद को मजबूत करने की कोशिश करें.
ये भी पढ़िए- हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आईं डॉ नुसरत परवीन कहां हैं? फ्लैट पर लगा ताला, गार्ड ने क्या बताया?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL