बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और (मंगलवार, 14 अप्रैल) को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपने वाले हैं. इसके बाद बिहार की नई सरकार का गठन होगा. अभी तक माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद उनके बेटे बिहार की सरकार में शामिल होंगे. हालांकि, अब खुद निशांत कुमार इस बात से इनकार कर रहे हैं.

सूत्रों की मानें तो निशांत कुमार अभी भी सरकार में शामिल होने के लिए राजी नहीं हुए हैं. उनका कहना है कि वह JDU संगठन का काम करना चाहते हैं. हालांकि, सीनियर लीडर और युवा विधायक उनको मनाने में अभी भी जुटे हुए हैं.

'निशांत को सीएम बनाना चाहते हैं'- JDU

BJP का CM बनने की चर्चा के बीच JDU का आया ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है. जेडीयू पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार को CM बनाया जाए. पार्टी नेताओं का कहना है कि निशांत कुमार में अपने पिता नीतीश के सारे गुण मौजूद हैं. उनकी विरासत मजबूत है और भविष्य दमदार है.

जेडीयू के आधिकारिक बयान में कहा गया, "वह हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं. हालांकि मुख्यमंत्री कौन होगा किस पार्टी से होगा इसपर नीतीश कुमार और एनडीए के दल मिलकर निर्णय लेंगे. निशांत सरकार में शामिल होंगे या नहीं इसका फैसला खुद निशांत कुमार को करना है."

'दुर्घटना हो सकती है'- JDU

जदयू मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार का कहना है कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी, उसको नीतीश कुमार के दिखाए रास्ते पर ही चलना है. नहीं तो दुर्घटना भी हो सकती है.

संगठन मजबूत करना चाहते हैं निशांत

निशांत कुमार का पक्ष है कि वह आगे चलकर किसी सदन का सदस्य बनने के बाद सरकार में शामिल होना चाहते हैं. अभी वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं. जानकारी के लिए बता दें कि अगले महीने विधान परिषद का चुनाव होना है.

निशांत कुमार अभी संगठन को और मजबूत करना चाहते हैं. हलांकि जेडीयू के बड़े नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने. युवा विधायकों की भी इच्छा यही है कि वह सीएम बनें. उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है. निशांत कुमार चाहते हैं कि वह बिहार की यात्रा करें और जनता के बीच में रहें.

दो फॉर्मूलों पर चर्चा जारी

बता दें कि निशांत कुमार अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. निशांत कुमार चाहते हैं कि वह आगे चलकर किसी सदन के सदस्य बनें. जिसके बाद वह सरकार में शामिल होंगे. बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई है. जिसको लेकर दो फॉर्मूलों पर चर्चा की जा रही है. नई सरकार में अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो जेडीयू के दो उपमुख्यमंत्री बनने की बात सामने आ रही है. वहीं दूसरे फॉर्मूले में 32-33 मंत्रियों के शपथ लेने की जानकारी भी सामने आ रही है.

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