नीट छात्रा मौत मामला: पीड़िता के परिजनों के साथ SSP से मिले प्रशांत किशोर, जानिए क्या कुछ कहा

पटना में नीट छात्रा की हुई मौत मामले में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर शनिवार (17 जनवरी, 2025) को एसएसपी कार्यालय पहुंचे. उनके साथ छात्रा के परिजन भी मौजूद थे. इस मुलाकात का उद्देश्य प्रदर्शन के बाद जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने एवं कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक कार्रवाई से बचाने की अपील करना था.

प्रशांत किशोर ने कहा कि शुक्रवार को हम पीड़ित परिवार से उनके घर (जहानाबाद) पर मिले थे. इस बीच सरकार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया. अब अपेक्षा है कि एसआईटी मामले की जांच करे और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले.

पीके ने कहा कि आज एसएसपी से मिलने की दो वजहें रहीं. पहला, परिवार का मानना है कि जो आईओ (इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर) मामले की जांच कर रहे थे, उस महिला पदाधिकारी के प्रति पीड़ित परिवार का आक्रोश है, ऐसे में वे चाहते हैं कि उन पर विभागीय कार्रवाई हो. दूसरा, इस घटना के विरोध में बीते दिनों कारगिल चौक पर पीड़ित के परिजनों और युवाओं ने धरना-प्रदर्शन किया था, जिन पर एफआईआर हो गई है, शुक्रवार को उसी संबंध में पुलिस ने बीएन कॉलेज में छापेमारी की थी. ये बात भी इनके संज्ञान में लाया गया है.

'सरकार ने भी ये माना कि कुछ गलती हुई है'

प्रशांत ने कहा कि घटना में सरकार ने भी ये माना कि कुछ गलती हुई है, इस कारण एसआईटी का गठन किया गया है. ऐसी स्थिति में जो लोग घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे उनपर एफआईआर कर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा. इन दोनों बातों पर एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से देखेंगे, जहां तक संभव होगा पुलिस मानवीय रुख अपनाएगी. जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी.

प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि सरकार ने आईजी के अंतर्गत एक एसआईटी का गठन किया है. जांच होने दीजिए. पीड़ित परिवार ने जो कुछ कहा है वो हमने सरकार-प्रशासन के सामने रखा है. इसके लिए एसआईटी बनाई गई है, उन्हें निर्णय लेने दें. पीड़ित परिवार को कमजोर समझकर दबाया नहीं जा सकता, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं.

पटना पुलिस पर भरोसे के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर प्रशासन से गलती नहीं हुई होती तो इतना हंगामा ही क्यों होता. मैंने पीड़ित लड़की के पिता को आश्वासन दिया था कि आपकी आवाज उठाई जाएगी. सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद है.

