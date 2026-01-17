सांसद पप्पू यादव ने नीट छात्रा की मौत के बाद सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि पटना में एक बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसमें लॉज, नेता और अधिकारी शामिल हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि वे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं.

सांसद पप्पू यादव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पिछले दिनों कई मंत्री और नेता जहानाबाद में मौजूद थे, लेकिन कोई भी पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए नहीं गया. सभी नेता सियासत के गंदे खेल में लगते रहे हैं. यह सिर्फ हिंदू-मुसलमान की राजनीति करते हैं.

'गलत रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पर क्यों नहीं हुई एफआईआर?'

पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाया कि छात्रा के साथ रेप हुआ था, जिसे बाद में एक निजी अस्पताल ने आरोपियों के साथ मिलकर मारा है. उन्होंने कहा, "मेरी चिंता सिर्फ अपराध को लेकर नहीं है, बल्कि यह भी है कि इसके पीछे कौन है और कितने प्रभावशाली लोग इसमें शामिल हैं. गलत रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई?"

उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर पीड़ित परिवार के सदस्यों को धमकी देने का आरोप लगाया. पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर आरोपियों के साथ मिलकर परिवार को पैसे देकर चुप रहने के लिए कहा था. कांग्रेस नेता ने कहा कि पटना में अनेकों लॉज में बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है, जिसमें नेता और अधिकारी शामिल हैं. कोई निगरानी या जवाबदेही नहीं है.

छात्रा की मौत के बाद पप्पू यादव ने कहा कि आरोपी तमाम मंत्रालयों में घुसकर फाइलें चेक करता है, जिसके सबूत उनके पास हैं. उन्होंने कहा कि कई मंत्री और अधिकारी मामले में शामिल हैं. पप्पू यादव ने कहा कि मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं और अगर जरूरत पड़ी, तो न्याय दिलाने के लिए मैं हाईकोर्ट जाने को भी तैयार हूं.

