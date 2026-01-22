नीट छात्रा की मौत मामले में कूदीं ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू, बिहार सरकार को दिया अल्टीमेटम

पटना में हुई नीट छात्रा की मौत मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है लेकिन अभी तक पूरी तरह से केस उलझा हुआ है. इस बीच इस मामले में अब रणवीर सेना के प्रमुख रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की छोटी बहू रूबी कुमारी कूद गई हैं. उन्होंने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया है. गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर भी हमला किया है.

रूबी कुमारी ने वीडियो जारी कर कहा है कि एक नहीं चार-चार घटनाएं तत्काल में हुई हैं. सरकार चारों घटना में न्याय दे नहीं तो हमारा समाज सक्षम है कि आगे क्या करना है. उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानकारी मिली है कि 26 जनवरी तक बिहार पुलिस ने दावा किया है कि नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की हत्या का उद्भेदन करेंगे. अगर 26 तक नहीं हुआ तो फिर हम लोगों के पास भी बुलडोजर है, उसके बाद हम लोग खुद बुलडोजर चलाएंगे और हॉस्टल तोड़ने का काम करेंगे.

'क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया?'

रूबी कुमारी ने कहा कि पहले जो हमारे समाज के साथ हुआ था वही आज फिर दोहराया जा रहा है. हमारा समाज खुद अपनी बेटी-बहू की रक्षा करना जानता है. मेरी बच्ची को डेथ किए 10 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है?

रूबी कुमारी ने कहा कि अगर सम्राट चौधरी की बेटी के साथ इस तरह का हादसा हो जाता तो वह क्या करते? विजय कुमार सिन्हा जो मेरे समाज के हैं अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता तो वह क्या करते? हमारे समाज से दो-दो मंत्री हैं विजय सिन्हा और ललन सिंह, यह लोग कहां गए हैं? क्या कर रहे हैं? हमारा समाज ही बीजेपी को आगे बढ़ाया है, फिर हमारे समाज की बेटियों के साथ घटना हुई है तो सब लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं?

उन्होंने आगे कहा कि 26 जनवरी तक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग को जो करना है वह करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई तो बिहार बंद किया गया, हमारी बेटी के साथ जघन्य घटना हुई है फिर अब तक क्यों नहीं बिहार बंद किया गया?

