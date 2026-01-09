बिहार: मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, एक गिरफ्तार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में कानून को हाथ में लेने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक को चोरी के आरोप में पकड़कर न केवल खंभे से बांधा गया, बल्कि लोहे की रॉड से उसकी बेरहमी से पिटाई भी की गई. इस अमानवीय कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पीड़ित युवक लगातार रहम की गुहार लगाता रहा और चीखता रहा, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा. ग्रामीणों का आरोप है कि युवक घर में चोरी की नीयत से घुसा था, जिसके बाद उसे रंगे हाथों पकड़कर यह 'तालिबानी सजा' दी गई.

' बेटा निर्दोष है, काम से लौट रहा था '

दूसरी ओर, पीड़ित मिथलेश कुमार के पिता ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने बताया कि उनका बेटा एक फैक्ट्री में काम करता है और काम से घर लौटने के दौरान उसे पकड़कर पीटा गया. पिता के अनुसार, "दो साल पहले उस पर चोरी का आरोप लगा था, लेकिन अब वह मेहनत-मजदूरी करता है. उसे पुरानी रंजिश या संदेह में पकड़कर जानलेवा हमला किया गया है." युवक फिलहाल गंभीर रूप से घायल है.

पुलिस की कार्रवाई: एक आरोपी गिरफ्तार

मामला संज्ञान में आते ही पुलिस रेस हो गई है. डीएसपी पश्चिमी, सुचित्रा कुमारी ने बताया कि चोरी के संदेह में युवक की पिटाई की सूचना मिली थी. उन्होंने कहा, "युवक का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है."

पुलिस सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है. डीएसपी ने स्पष्ट किया कि कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.