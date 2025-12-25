कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार के लोगों पर दिया अटपटा बयान, डिप्टी CM विजय सिन्हा ने भी समझा दिया!

मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों मे रहते हैं. लेकिन आज उन्होंने बड़े नेताओं के गुण गिनाते-गिनाते बिहार के लोगों पर एक अटपटी बात कह डाली. मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता बनने के टिप्स दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की मिसाल देते हुए कह दिया कि बिहार के लोग विनम्र नहीं होते!

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, "जितने विनम्र बनेंगे उतने बड़े इंसान बनेंगे. बीजेपी के अभी अध्यक्ष बनें हैं नबीन. हमसे बहुत छोटे हैं और बहुत ही सहज सरल विनम्र हैं. बिहार का आदमी विनम्र हो जाए पर वो बिहार में विनम्रता के साथ आगे बढ़े और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष हैं."

जिस तरह उन्होंने सभी बिहारियों के स्वभाव पर सवाल उठाया वो लोगों के गले नहीं उतर रहा. इस बयान पर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बिना नाम लिए एक सुर में कैलाश विजयवर्गीय को बिहार के संस्कार और संस्कृति का पाठ पढ़ा दिया.

बिहार के डिप्टी सीएम ने क्या कहा?

विजयवर्गीय के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, "हमारे वो नेता हैं. बिहार ने हमेशा भारत के सांस्कृतिक विरासत में बड़ी भूमिका निभाई है. बिहार के संस्कार और संस्कृति ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ा है. लोकतंत्र हो, आध्यात्मकि हो या सांस्कृतिक हो या ज्ञान-विज्ञान की हो. बिहार पूरी तरह से विनम्रता के साथ सज्जनता का परिचय दिया है."

आरजेडी ने भी साधा निशाना

मध्य प्रदेश के मंत्री के बयान पर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी. आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, "नफरती भाषा बोलने वाले इस देश की परंपरा को नहीं समझ सके हैं. बिहार के लोगों से ज्यादा विनम्र तो कोई होता ही नहीं है. बिहार के लोगों ने हमेशा अपनी विनम्रता और प्रेम से देश के लोगों का दिल जीतने का काम किया है."