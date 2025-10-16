एक्सप्लोरर
बिहार चुनाव: मायावती की BSP ने जारी की 90 उम्मीदवारों की लिस्ट, पूर्णिया से इन्हें मिला टिकट
बिहार चुनाव: मायावती की BSP ने जारी की 90 उम्मीदवारों की लिस्ट, पूर्णिया से इन्हें मिला टिकट
बिहार चुनाव: मायावती की BSP ने जारी की 90 उम्मीदवारों की लिस्ट, पूर्णिया से इन्हें मिला टिकट
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
इंडिया
बिहार में कौन सी पार्टी मजबूत, किसकी खिसकी जमीन! चुनावी एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी की चौंकाने वाली भविष्यवाणी
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement
बिहार
7 Photos
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Diesel Price Today₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Source: IOCL