हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमनीष कश्यप की सीट जन सुराज ने की फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

मनीष कश्यप की सीट जन सुराज ने की फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

Manish Kashyap News: मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नामांकन भरने की जानकारी दी है. प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर शेयर की है.

By : सनातन कुमार | Updated at : 14 Oct 2025 11:16 PM (IST)
मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. सोशल मीडिया पर उन्होंने इसकी जानकारी दी. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है. उनके इस पोस्ट से साफ है कि चनपटिया से मनीष ही जन सुराज के उम्मीदवार होंगे. 

मनीष कश्यप ने एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''धनतेरस के शुभ अवसर पर एक नया संकल्प. प्रिय चंपारणवासियों, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से 18 अक्टूबर को मैं मनीष कश्यप, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरूंगा.''

मनीष कश्यप ने की लोगों से समर्थन की अपील

उन्होंने आगे लिखा, ''यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनता की आवाज को विधान भवन तक पहुंचाने का संकल्प है. आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनें और जन आंदोलन की इस यात्रा में अपना समर्थन दें. आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है.
जय चंपारण, जय बिहार, जय हिंद!'' 

राघोपुर से जन सुराज के टिकट पर कौन लड़ेगा चुनाव?

उधर, जन सुराज के टिकट पर राघोपुर से चंचल सिंह चुनाव लड़ेंगे. राघोपुर से तेजस्वी यादव विधायक हैं. इसका मतलब एक ये भी है कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की संभावना कम है. करगहर और राघोपुर जिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना थी उन दोनों सीटों पर जन सुराज की उम्मीदवारी तय हो गई. 

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सोमवार (13 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 65 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की. पहली सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे, जबकि दूसरी सूची में 65 प्रत्याशियों की घोषणा की गई. इस सूची के साथ पार्टी ने राज्य की 243 विधानसभा सीट में से अब तक 116 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो फेज में मतदान है. जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 14 Oct 2025 10:28 PM (IST)
