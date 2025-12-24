बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 31 अधिकारियों को पदोन्नति देने का निर्णय लिया है. इसमें विभिन्न बैच के आईपीएस अधिकारी शामिल हैं, जिनकी नई नियुक्तियां एक जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी. ये फैसला 23 दिसंबर को लिया गया.

इस फैसले का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में नेतृत्व को मजबूत करना और वरिष्ठ स्तर पर रिक्त पदों को भरना है. गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. राज्य पुलिस ढांचे में अहम प्रशासनिक बदलाव तय माने जा रहे हैं.

IPS अधिकारी कुंदन कृष्णन बनेंगे पुलिस महानिदेशक

जारी अधिसूचना के अनुसार साल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद से पदोन्नत कर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है. उन्हें डीजीपी का दायित्व सौंपा गया है, जो राज्य पुलिस का सर्वोच्च पद माना जाता है. इस पदोन्नति को वरिष्ठता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर किया गया है.

2008 के 8 IPS को भी किया गया पदोन्नत

इसके अलावा 2008 बैच के आठ आईपीएस अधिकारियों को उप महानिरीक्षक से पदोन्नत कर पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है. इनमें किम, निताशा गुरिया, सत्यवीर सिंह, उपेंद्र कुमार शर्मा, विकास बर्मन और मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं. पीटीआई के अनुसार, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि विकास बर्मन वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. इसी बैच के तीन डीआईजी रैंक के अधिकारियों को भी आईजी बनाया गया है, जिनमें एसटीएफ के डीआईजी विवेकानंद, सहरसा रेंज के डीआईजी मनोज कुमार और संजय कुमार शामिल हैं.

2012 के 22 IPS को भी किया गया पदोन्नत

अधिसूचना के मुताबिक साल 2012 बैच के 22 आईपीएस अधिकारियों को उप महानिरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है. इन अधिकारियों में गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और सारण के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष भी शामिल हैं. सभी 22 अधिकारियों को डीआईजी रैंक पर प्रमोट किया गया है. इन पदोन्नतियों से जिला और रेंज स्तर पर पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त अनुभव और नेतृत्व मिलने की उम्मीद है, जिससे कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा.