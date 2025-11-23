हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में जीत से आत्मविश्वास में LJP (R), अब इन राज्यों में भी दखल देंगे चिराग पासवान!

बिहार में जीत से आत्मविश्वास में LJP (R), अब इन राज्यों में भी दखल देंगे चिराग पासवान!

Hajipur News: दोनों ने बंगाल के साथ-साथ आगामी यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने की बात कही. वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कहा कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 23 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की नवगठित NDA सरकार में चिराग पासवान की पार्टी लोकजनशक्ति (राम विलास) के मंत्रियों संजय पासवान जिनके पास गन्ना विभाग है और संजय सिंह इनके पास सार्वजनकि स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग(PHD) है, इन्होने दावा किया है कि पार्टी अब आने वाले बंगाल चुनाव में भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी. दोनों मंत्री हाजीपुर में राम विलास पासवान की प्रतिमा अपर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

यही नहीं दोनों ने बंगाल के साथ-साथ आगामी यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने की बात कही. वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कहा कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए. राम मंदिर का निर्माण भी कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ.

बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम होगा

मंत्री संजय सिंह ने कहा कि आज अपने अभिभावक से आशीर्वाद ले लिया है. अब कल से क्षेत्र में जनता के बीच जाकर काम शुरू करूंगा. जैसे हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के विजन पर चल रहे हैं, वैसे ही मैं अपने विभाग में काम करूंगा. संजय पासवान ने भी कहा कि हमारे बड़े साहब यानि राम विलास पासवान को भी कोयला विभाग मिला था, जो उन्होंने सोने में बदल दिया. हम भी अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गन्ना विभाग में चौमुखी विकास करेंगे.

बंगाल-यूपी के साथ 2029 की तैयारी

पत्रकारों से बातचीत में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने बंगाल चुनाव पर कहा कि जब हमारी पार्टी टूटी थी तो कुछ नहीं था. आज 5 सांसद, 19 विधायक और 2 मंत्री हैं. आने वाले समय में दोगुना-चौगुना विकास होगा. हम 2029 और 2030  की तैयारी कर रहे हैं. अभी बिहार, झारखंड और मणिपुर में विधायक हैं, आगे उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे. वहां अपना प्रतिनिधि देंगे.

वहीँ PHD मंत्री संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि बंगाल क्या चीज है? हमारी पार्टी देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ेगी तो जीत हासिल करेगी. जब पार्टी टूटी थी तो कुछ नहीं था, लेकिन बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के विजन से मजबूत हुई. केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में भी. आगे और मजबूती आएगी.

LJP(RV) का बाबरी मस्जिद पर स्टैंड

बंगाल में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद मंत्री संजय सिंह ने कहा कि देश में बाबर के नाम से ऐसी मस्जिद नहीं बननी चाहिए. अगर कोई विवादित मुद्दा है तो न्यायसंगत होना चाहिए. केंद्र सरकार का आदेश होना चाहिए. पहले राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हुआ, वैसे ही विवादित मामलों में सुप्रीम कोर्ट या केंद्र का फैसला जरूरी.

इसके अलावा दोनों ही मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में विकास कार्य और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का वादा किया

Input By : राजा बाबू
और पढ़ें
Published at : 23 Nov 2025 01:39 PM (IST)
Tags :
Sanjay Paswan BIHAR NEWS SANJAY SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shahnawaz Hussain Reaction: 'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Mission Bengal: बिहार में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल पर बीजेपी की नजर! | PM Modi | Mamata
SIR Row: Bihar के बाद UP-Bengal में SIR पर सियासी शोर! Mamata Banerjee ने SIR के खिलाफ खोला मोर्चा
CM Yogi on Infiltrators: घुसपैठियों को लेकर अब यूपी में हलचल तेज, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश
India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shahnawaz Hussain Reaction: 'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
School Holidays Delhi: दिसंबर में कितने दिन रहेंगे बच्चों के स्कूल? दिल्ली-एनसीआर वाले नोट कर लें तारीख
दिसंबर में कितने दिन रहेंगे बच्चों के स्कूल? दिल्ली-एनसीआर वाले नोट कर लें तारीख
ब्यूटी
Common Perfume Mistakes: परफ्यूम लगाते वक्त भूलकर भी मत करना ये 4 गलतियां, वरना लोग आपको करेंगे इग्नोर
परफ्यूम लगाते वक्त भूलकर भी मत करना ये 4 गलतियां, वरना लोग आपको करेंगे इग्नोर
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget