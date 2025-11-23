बिहार में जीत से आत्मविश्वास में LJP (R), अब इन राज्यों में भी दखल देंगे चिराग पासवान!

बिहार की नवगठित NDA सरकार में चिराग पासवान की पार्टी लोकजनशक्ति (राम विलास) के मंत्रियों संजय पासवान जिनके पास गन्ना विभाग है और संजय सिंह इनके पास सार्वजनकि स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग(PHD) है, इन्होने दावा किया है कि पार्टी अब आने वाले बंगाल चुनाव में भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी. दोनों मंत्री हाजीपुर में राम विलास पासवान की प्रतिमा अपर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

यही नहीं दोनों ने बंगाल के साथ-साथ आगामी यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने की बात कही. वहीं बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर कहा कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए. राम मंदिर का निर्माण भी कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ.

बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के विजन पर काम होगा

मंत्री संजय सिंह ने कहा कि आज अपने अभिभावक से आशीर्वाद ले लिया है. अब कल से क्षेत्र में जनता के बीच जाकर काम शुरू करूंगा. जैसे हमारे नेता चिराग पासवान बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के विजन पर चल रहे हैं, वैसे ही मैं अपने विभाग में काम करूंगा. संजय पासवान ने भी कहा कि हमारे बड़े साहब यानि राम विलास पासवान को भी कोयला विभाग मिला था, जो उन्होंने सोने में बदल दिया. हम भी अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गन्ना विभाग में चौमुखी विकास करेंगे.

बंगाल-यूपी के साथ 2029 की तैयारी

पत्रकारों से बातचीत में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने बंगाल चुनाव पर कहा कि जब हमारी पार्टी टूटी थी तो कुछ नहीं था. आज 5 सांसद, 19 विधायक और 2 मंत्री हैं. आने वाले समय में दोगुना-चौगुना विकास होगा. हम 2029 और 2030 की तैयारी कर रहे हैं. अभी बिहार, झारखंड और मणिपुर में विधायक हैं, आगे उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे. वहां अपना प्रतिनिधि देंगे.

वहीँ PHD मंत्री संजय सिंह ने जोर देकर कहा कि बंगाल क्या चीज है? हमारी पार्टी देश के किसी भी कोने में चुनाव लड़ेगी तो जीत हासिल करेगी. जब पार्टी टूटी थी तो कुछ नहीं था, लेकिन बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट के विजन से मजबूत हुई. केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में भी. आगे और मजबूती आएगी.

LJP(RV) का बाबरी मस्जिद पर स्टैंड

बंगाल में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद मंत्री संजय सिंह ने कहा कि देश में बाबर के नाम से ऐसी मस्जिद नहीं बननी चाहिए. अगर कोई विवादित मुद्दा है तो न्यायसंगत होना चाहिए. केंद्र सरकार का आदेश होना चाहिए. पहले राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश से हुआ, वैसे ही विवादित मामलों में सुप्रीम कोर्ट या केंद्र का फैसला जरूरी.

इसके अलावा दोनों ही मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों में विकास कार्य और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का वादा किया