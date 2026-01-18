RCP सिंह की जेडीयू में नो एंट्री! ललन सिंह बोले, '72 से 42 सीट तक पहुंचाने वाले को...'

पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनसुराज पार्टी के नेता आरसीपी सिंह की जेडीयू में एंट्री नहीं होगी. ये दावा केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने किया है. RCP सिंह की जेडीयू में वापसी के कयास को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने साफ तौर से कहा कि आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू में कोई जगह नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि आरसीपी सिंह ने पार्टी को 72 सीट से 42 सीट पर पहुंचा दिया था.

ललन सिंह ने आगे कहा कि जदयू के समर्पित कार्यकर्ता और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की पार्टी को 42 से 85 तक पहुंचा दिया. 72 से 42 सीट तक पहुंचाने वाले आकर यहां क्या करेंगे?

RCP सिंह की JDU में वापसी की अटकलों पर विराम!

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद अब इस पर विराम लगता दिख रहा है. रविवार को केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुंगेर दौर पर थे. इस दौरान मीडिया ने आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी को लेकर सवाल किया. इस पर उन्होंने कहा, ''जेडीयू में आरसीपी सिंह की नो एंट्री है. कहीं किसी का स्थान नहीं है.”

आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को बताया था अभिभावक

जनसुराज पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अभिभावक की तरह हैं. मैं उनसे कभी दूर नहीं रहा. हमारे बीच सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं हैं बल्कि व्यक्तिगत रिलेशन भी हैं. 25 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं. इसके बाद से ही सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस आने वाले हैं, लेकिन अब ललन सिंह के बयान से जेडीयू में उनकी वापसी मुश्किल ही लग रही है.