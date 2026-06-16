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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर-रौशन आनंद विवाद: तेजस्वी की CBI जांच की मांग पर चिराग पासवान बोले- 'मैं मानता हूं कि…'

खान सर-रौशन आनंद विवाद: तेजस्वी की CBI जांच की मांग पर चिराग पासवान बोले- 'मैं मानता हूं कि…'

Khan Sir Raushan Anand Controversy: इस पूरे मामले में चिराग पासवान का कहना है कि जांच हो रही है और जांच होनी भी चाहिए. सत्य सामने आना चाहिए. पूरा घटनाचक्र जरूर सामने आना चाहिए.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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रौशन आनंद (Raushan Anand) और खान सर (Khan Sir) के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सीबीआई जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) को उन्होंने बीते सोमवार (15 जून, 2026) को पत्र लिखा है. इस बीच आज (मंगलवार) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है.

'मैं माफिया जैसा शब्द...'

चिराग पासवान ने कहा, "जांच हो रही है और जांच होनी भी चाहिए. सत्य सामने आना चाहिए. पूरा घटनाचक्र जरूर सामने आना चाहिए." पूछा गया कि कोचिंग माफिया की बात हो रही है. क्या बिहार में कोचिंग माफिया पनप रहे हैं? इस पर चिराग पासवान ने कहा, "देखिए मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षक के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा… लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है. मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जांच होकर जरूर समाधान निकलना चाहिए…" 

यह भी पढ़ें- खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'

रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत हो गई. कहा जा रहा है कि दो कोचिंग के विवाद में एक निर्दोष की मौत हो गई. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे नहीं पता कि किस कारण से उनका निधन हुआ है, लेकिन हां… जब मैं जांच की बात करता हूं तो इस बात का हमारी सरकार जरूर ध्यान रखती है कि किसी के साथ अन्याय न हो."

दूसरी ओर रौशन आनंद और फैसल खान उर्फ खान सर के विवाद पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, "मामले की गहराई से जांच की जा रही है. बिहार पुलिस की जांच पर संतोष नहीं हुआ, तो आगे के विकल्पों पर विचार किया जाएगा. दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा."

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद के भाई की मौत पर संजय झा का बड़ा बयान, 'हम लोग भी कोचिंग गए, बम-बारूद…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Jun 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Tejashwi Yadav Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
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