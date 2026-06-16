खान सर-रौशन आनंद विवाद: तेजस्वी की CBI जांच की मांग पर चिराग पासवान बोले- 'मैं मानता हूं कि…'

रौशन आनंद (Raushan Anand) और खान सर (Khan Sir) के मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सीबीआई जांच की मांग की है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) को उन्होंने बीते सोमवार (15 जून, 2026) को पत्र लिखा है. इस बीच आज (मंगलवार) केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) की प्रतिक्रिया आई है.

'मैं माफिया जैसा शब्द...'

चिराग पासवान ने कहा, "जांच हो रही है और जांच होनी भी चाहिए. सत्य सामने आना चाहिए. पूरा घटनाचक्र जरूर सामने आना चाहिए." पूछा गया कि कोचिंग माफिया की बात हो रही है. क्या बिहार में कोचिंग माफिया पनप रहे हैं? इस पर चिराग पासवान ने कहा, "देखिए मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षक के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा… लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है. मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जांच होकर जरूर समाधान निकलना चाहिए…"

#WATCH | Patna, Bihar: On RJD leader Tejashwi Yadav's letter seeking a high-level probe into the Khan Sir-Raushan Anand row, Union Minister Chirag Paswan says, ".... An investigation is underway. The truth must come out. This is a matter of investigation; it's an issue connected… pic.twitter.com/DmHVCuQqM2 — ANI (@ANI) June 16, 2026

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रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत हो गई. कहा जा रहा है कि दो कोचिंग के विवाद में एक निर्दोष की मौत हो गई. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मुझे नहीं पता कि किस कारण से उनका निधन हुआ है, लेकिन हां… जब मैं जांच की बात करता हूं तो इस बात का हमारी सरकार जरूर ध्यान रखती है कि किसी के साथ अन्याय न हो."

दूसरी ओर रौशन आनंद और फैसल खान उर्फ खान सर के विवाद पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, "मामले की गहराई से जांच की जा रही है. बिहार पुलिस की जांच पर संतोष नहीं हुआ, तो आगे के विकल्पों पर विचार किया जाएगा. दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा."

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