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हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररौशन आनंद के भाई की मौत पर संजय झा का बड़ा बयान, 'हम लोग भी कोचिंग गए, बम-बारूद…'

रौशन आनंद के भाई की मौत पर संजय झा का बड़ा बयान, 'हम लोग भी कोचिंग गए, बम-बारूद…'

Sanjay Kumar Jha News: संजय झा ने कहा कि हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, किसी शिक्षक को देखते थे तो अपने परिजन से ज्यादा ही उनका रिस्पेक्ट करते थे. पढ़िए उन्होंने और क्या कहा है.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 16 Jun 2026 01:22 PM (IST)
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ज्ञान बिंदु कोचिंग के संस्थापक रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव (Prince Yadav) की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. बीते सोमवार (15 जून, 2026) की देर रात प्रिंस का अंतिम संस्कार हुआ. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

प्रिंस यादव की मौत पर मंगलवार (16 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत के दौरान संजय कुमार झा ने कहा, "परिवार के साथ हम सबकी संवेदना है… बहुत दुखद है, यंग थे… जहां तक जानकारी मिली है उनके कोचिंग संस्थान में बहुत क्षमता थी…" 

'ये कैसा कोचिंग संस्थान सब आ गया'

संजय झा ने कहा, "क्योंकि ये घटना बिहार के बाहर नेपाल में हुई है… तब भी निश्चित रूप से बिहार सरकार देख रही… कोई भी यही कहेगा कि न्याय मिले और सही बात सामने में आए. हम लोगों ने भी पढ़ाई की… कोचिंग गए, बम-बारूद तो कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि गोली, बम, बारूद कोचिंग में चलता है. ये कैसा कोचिंग संस्थान सब आ गया है?"

यह भी पढ़ें- खान सर और रौशन आनंद के मामले में होगी CBI की एंट्री? तेजस्वी ने की मांग, BJP बोली- 'आप नेता…'

इस दौरान जेडीयू नेता ने बताया कि उनके समय में कैसे शिक्षकों का सम्मान हुआ करता था. उन्होंने कहा, "हम लोग भी कोचिंग करते थे… लोग रिस्पेक्ट के साथ शिक्षक को देखते थे. हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे... किसी शिक्षक को देखते थे तो अपने परिजन से ज्यादा ही उनका रिस्पेक्ट करते थे. बम… बारूद वैसे तो बिहार में खत्म हो गया है, कानून का राज है… ये सब तो कोचिंग में ही अब देख रहे हैं…"

बता दें कि 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित रूप से मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी. इस मामले में जांच जारी है. बीते सोमवार को रौशन आनंद बेल पर बाहर आए थे. तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए बिहार के सीएम को पत्र लिखा है. 

यह भी पढ़ें- Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Sanjay Kumar Jha BIHAR NEWS Raushan Anand
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