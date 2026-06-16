रौशन आनंद के भाई की मौत पर संजय झा का बड़ा बयान, 'हम लोग भी कोचिंग गए, बम-बारूद…'

ज्ञान बिंदु कोचिंग के संस्थापक रौशन आनंद (Raushan Anand) के भाई प्रिंस यादव (Prince Yadav) की नेपाल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है. बीते सोमवार (15 जून, 2026) की देर रात प्रिंस का अंतिम संस्कार हुआ. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा (Sanjay Kumar Jha) ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

प्रिंस यादव की मौत पर मंगलवार (16 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत के दौरान संजय कुमार झा ने कहा, "परिवार के साथ हम सबकी संवेदना है… बहुत दुखद है, यंग थे… जहां तक जानकारी मिली है उनके कोचिंग संस्थान में बहुत क्षमता थी…"

Patna, Bihar: On the suspicious death of the brother of Gyan Bindu Coaching founder Roshan Anand, Rajya Sabha MP and JDU National Working President Sanjay Kumar Jha says, "We all extend our condolences to the family. It is a very tragic incident. He was very young and had immense… pic.twitter.com/Soz0Fl4cwx — IANS (@ians_india) June 16, 2026

'ये कैसा कोचिंग संस्थान सब आ गया'

संजय झा ने कहा, "क्योंकि ये घटना बिहार के बाहर नेपाल में हुई है… तब भी निश्चित रूप से बिहार सरकार देख रही… कोई भी यही कहेगा कि न्याय मिले और सही बात सामने में आए. हम लोगों ने भी पढ़ाई की… कोचिंग गए, बम-बारूद तो कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि गोली, बम, बारूद कोचिंग में चलता है. ये कैसा कोचिंग संस्थान सब आ गया है?"

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इस दौरान जेडीयू नेता ने बताया कि उनके समय में कैसे शिक्षकों का सम्मान हुआ करता था. उन्होंने कहा, "हम लोग भी कोचिंग करते थे… लोग रिस्पेक्ट के साथ शिक्षक को देखते थे. हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे... किसी शिक्षक को देखते थे तो अपने परिजन से ज्यादा ही उनका रिस्पेक्ट करते थे. बम… बारूद वैसे तो बिहार में खत्म हो गया है, कानून का राज है… ये सब तो कोचिंग में ही अब देख रहे हैं…"

बता दें कि 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित रूप से मारपीट और फायरिंग की घटना हुई थी. इस मामले में जांच जारी है. बीते सोमवार को रौशन आनंद बेल पर बाहर आए थे. तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए बिहार के सीएम को पत्र लिखा है.

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