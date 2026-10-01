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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में जितिया पर अलर्ट, घाटों पर होगी निगरानी, DM ने जारी किए निर्देश

पटना में जितिया पर अलर्ट, घाटों पर होगी निगरानी, DM ने जारी किए निर्देश

जितिया पर्व पर नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना प्रशासन अलर्ट है. घाटों पर पुलिस, SDRF और गोताखोर तैनात होंगे. बैरिकेडिंग, मेडिकल टीम और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था रहेगी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 01 Oct 2026 06:01 PM (IST)
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जितिया पर्व के दौरान नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने घाटों पर सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं. जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने 2 से 4 अक्टूबर तक चलने वाले पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है. उन्होंने घाटों पर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और बचाव की तैयारियों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए.

जिलाधिकारी ने कहा कि जितिया पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, खासकर महिलाएं और बच्चे, नदी घाटों पर स्नान और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. अनुमंडल, प्रखंड और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के घाटों की लगातार निगरानी करने को कहा गया है.

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संवेदनशील घाटों पर बैरिकेडिंग और पुलिस बल

प्रमुख और संवेदनशील घाटों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को तैनात कर्मियों की नियमित जांच करने को कहा गया है. जरूरत के अनुसार घाटों पर मजबूत बैरिकेडिंग कराने और उस पर स्पष्ट रूप से लाल झंडे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

लाउडस्पीकर से लगातार दिए जाएंगे सुरक्षा निर्देश

प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित क्षेत्र में ही स्नान और पूजा करने के लिए प्रेरित करने को कहा है. घाटों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के जरिए लगातार सुरक्षा संबंधी निर्देश और सावधानियां बताई जाएंगी. बच्चों को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश हैं.

SDRF और मेडिकल टीमें रहेंगी अलर्ट

सभी संबंधित घाटों पर एसडीआरएफ टीम और प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है. आपात स्थिति के लिए दवाओं और चिकित्सा संसाधनों के साथ मेडिकल टीम उपलब्ध रहेगी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडलीय अस्पतालों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से प्रशासन द्वारा तय सुरक्षित क्षेत्रों में ही स्नान और पूजा करने की अपील की है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 01 Oct 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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