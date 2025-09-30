बिहार: गयाजी की रैली में मांझी का धमाका! बोले- '20 सीट दो, नहीं तो राजनीति का पहाड़ तोड़ देंगे'

गयाजी जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र में सोमवार (29 सितंबर) को आयोजित हुए हम पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि रहे. सभा में उन्होंने भुइयां और मुसहर समाज की एकता, राजनीतिक विरोधियों पर तीखे आरोप और अपनी आगामी चुनावी मांगों पर जोर दिया.

जीतन राम मांझी ने कहा कि दशरथ मांझी को जो सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिला. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया कि समय-समय पर उन्हें इज्जत दी गई और राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ.

20 विधायक मिलेंगे तो इन नीतियों को कर पाएंगे लागू- जीतन राम मांझी

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे समाज में विभाजन कर दिए गए हैं. भुइयां और मुसहर को अलग-अलग कोड दे दिए गए जिससे वोट और पहचान दो हिस्सों में बंट रही है. उनका कहना था कि इन दोनों जातियों का कूट एक करना चाहिए ताकि राजनीतिक शक्तियां हमारी एकता तोड़ न सकें.

मांझी ने पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग दोहराई और कहा कि यदि हमें 20 विधायक मिलेंगे तो शिक्षा और अन्य सामाजिक कल्याण नीतियां लागू कर पाएंगे. उन्होंने 1100 रुपये पेंशन पर असंतोष जताते हुए पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपये करने की गुहार लगाई. उनके मुताबिक भुइयां-मुसहर की एकता ही वास्तविक चैन और विकास दिला सकती है. उन्होंने कहा कि 2015 के बाद इन समाजों में एकता आई है और इसी के बल पर छह विधायक जीते हैं, पर कुछ लोग इस एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं.

बिहार में कुछ लोग पैसा देकर कराते हैं राजनीतिक लड़ाई

सभा में उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी तीखा प्रहार किया. तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मांझी ने कहा कि तेजस्वी के पिता ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग पैसा देकर राजनीतिक लड़ाई कराते हैं और समाज में विभाजन फैलाते हैं. सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने पाकिस्तान पर कड़े बयान दिए और देशभक्ति की भाषा में अपनी बात रखी.

अतरी से चुनाव लड़ने की मांझी ने जताई इच्छा

मांझी ने अतरी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और बताया कि वे 13 बार चुनाव लड़े और 10 में 8 बार जीते हैं. उन्होंने कहा कि 2020 में नीतीश कुमार के अनुरोध पर चुनाव लड़ा और अब इसे अपना अंतिम चुनाव मानते हुए क्षेत्र से पार्टी का चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं. सभा के दौरान एक व्यक्ति को हटवाने का आदेश देकर उन्होंने पुलिस से कहा कि वह नशे में लग रहा था, जिससे हलचल भी हुई.