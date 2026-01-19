हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हम होते तो शंट कर देते', बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोले जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi News: जीतन राम मांझी ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री खुद को सुपर चीफ मिनिस्टर मानती हैं. संविधान से ऊपर मानती हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Jan 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है. सोमवार (19 जनवरी, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ईडी जांच करने गई थी तो चीफ मिनिस्टर (ममता बनर्जी) चोर की तरह जाकर फाइल उठाकर ले गईं. भारत सरकार ने बहुत धैर्य रखा है. अगर हम उस जगह होते तो अभी वहां हम राष्ट्रपति शासन लागू कराकर उनको शंट कर देते.

दरअसल मांझी से सवाल किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल के लोग टीएमसी को सबक सिखाएंगे और महाजंगलराज को खत्म कर देंगे. इसी पर वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. मांझी ने कहा, "निश्चित रूप से उन्होंने (प्रधानमंत्री) बहुत सही बात कही है. बंगाल की मुख्यमंत्री खुद को सुपर चीफ मिनिस्टर मानती हैं. संविधान से ऊपर मानती हैं. एसआईआर हर कोई करा रहा है और वे कहती हैं कि हम नहीं कराएंगे. सभी राज्य फॉलो कर रहे हैं लेकिन विश्वकर्मा योजना को वो फॉलो नहीं कर रही हैं… आखिर क्या है?" 

'जो घटना घटी है दुखद है'

दूसरी ओर पटना में नीट छात्रा की हुई मौत मामले में एक बार फिर मांझी ने अपना रिएक्शन दिया और साफ कार्रवाई की बात कही. उन्होंने कहा, "प्रदर्शन तब होता है, आंदोलन तब होता है जब सरकार वहां की संवेदनहीन होती है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार संवेदनशील है. जो घटना घटी है दुखद है." 

इस घटना पर जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि हम लोग भी आश्चर्यचकित हैं. जो भी संभव कार्रवाई है हो रही है. एसआईटी का गठन हो गया है. सीबीआई अपने स्तर से जांच कर रही है. दो-चार-दस दिन लग सकता है, लेकिन उसके बाद जो ऐसा किया है उसको भुगतना पड़ेगा. इसमें कहीं दो मत नहीं है. ऐसा भुगतेगा कि कोई आगे इस तरह की फिर नहीं सोचेगा."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 19 Jan 2026 01:40 PM (IST)
Mamata Banerjee Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS
