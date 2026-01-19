'हॉस्टल मालिक, डॉक्टर, पुलिस… बराबर के दोषी', NEET छात्रा की मौत पर सांसद पप्पू यादव

पटना में नीट की छात्रा की मौत को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. पूर्णिया से निर्दली सांसद पप्पू यादव ने कुछ दिनों पहले ही पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. वे इस घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं. इस बीच एक बार फिर उन्होंने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक, पुलिस, डॉक्टर और नेताओं पर हमला किया है.

सोमवार (19 जनवरी, 2026) को सांसद पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "बिहार की बेटी का दुष्कर्म कर हत्या के मामले में हॉस्टल मालिक, डॉक्टर, पुलिस-प्रशासन और नेताओं से संरक्षित बेटियों का दोहन शोषण करने वाला रैकेट बराबर के दोषी, आखिर अब तक किसी डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं, किसी पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, किसे बचाया जा रहा?"

— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) January 19, 2026

सम्राट चौधरी बोले- पुलिस को फ्री हैंड

इस पूरे मामले में भले विपक्ष सवाल उठा रहा हो लेकिन सरकार सख्त ऐक्शन में दिख रही है. उपमुख्यमंत्री और गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से सोमवार (19 जनवरी, 2026) को कहा कि हम लोगों ने एसआईटी का गठन किया है. एसआईटी काम कर रही है. आईजी पटना और बिहार के डीजीपी इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं. सभी जगह कार्रवाई चल रही है. पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है कि कार्रवाई करे. कोई भी अपराधी हो बचने नहीं देना है. पुलिस को छूट है, कार्रवाई करे, सरकार उसके साथ खड़ी है.

Delhi: On the NEET student death case, Bihar Deputy CM Samrat Choudhary says, "We have constituted an SIT, and it is working. The IG of Patna is monitoring the case, and the DGP of Bihar is also monitoring it. Action is being taken at every level..." pic.twitter.com/4tkRbhmB4U — IANS (@ians_india) January 19, 2026

सम्राट चौधरी भले बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन देखना होगा कि इस मामले में एसआईटी कब तक रिपोर्ट देती है. जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ जाकर पीड़ित परिवार पटना एसएसपी से भी मुलाकात कर चुका है. लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.

