ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार तो JDU बोली, 'संविधान में इस बात की...'

जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हताश, बदहाल और परास्त नेता की दर्दभरी पुकार है. दरअसल, इतने लंबे समय तक सत्ता से चिपके रहने के बाद, जब जनता के जनादेश ने उन्हें यह कुर्सी खाली करने का निर्देश मिला है, तो वह तरह-तरह की बातें कह रही हैं लेकिन यह एक असंवैधानिक बयान है.

जेडीयू नेता ने जोर देते हुए कहा कि संविधान इस बात की अनुमति ही नहीं देता कि नई विधानसभा का चुनाव हो जाए और जनता द्वारा खारिज की गई सरकार का मुख्यमंत्री इस्तीफा न दे. उन्होंने कहा, ''बंगाल में अगली सरकार बहुत जल्द बनने जा रही है. लोकप्रिय और दो तिहाई बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार जन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरेगी.''

(खबर को अपडेट किया जा रहा है...)