हमेशा विवादों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार मामला भागलपुर के जीरोमाइल इलाके का है, जहां शनिवार (27 सितंबर) रात उनके बेटे के रेस्टोरेंट बिग डैडी में डांडिया का आयोजन चल रहा था. विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मंच पर डांस कर रहे थे.

मंच पर डांस के दौरान उनके पीछे एक युवक भी थिरकने लगा. बताया जाता है कि युवक का बार-बार पास आना विधायक को खटक गया. इसी बात से नाराज होकर विधायक ने अचानक पलटकर युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ लगते ही युवक सन्न रह गया और मंच पर सन्नाटा फैल गया.

डांडिया कार्यक्रम में विधायक गोपाल मंडल ने युवक को मारा थप्पड़

घटनास्थल पर मौजूद विधायक के समर्थकों और रिश्तेदारों ने तुरंत उन्हें पकड़कर शांत कराया, लेकिन तब तक विधायक का मूड बिगड़ चुका था. गुस्से में उन्होंने मंच पर डांस करना बंद कर दिया और कार्यक्रम से हट गए. इस घटना का वीडियो रविवार (28 सितंबर) को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में विधायक काले कुर्ते में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर युवक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ने लगा और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

विधायक ने घटना से किया साफ इनकार

इस संबंध में विधायक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो फोन उनके एक रिश्तेदार ने उठाया. उन्होंने मारपीट से साफ इनकार किया. रिश्तेदार का कहना था कि डांडिया के दौरान पीछे से एक युवक भी डांस करने लगा था, जिस पर विधायक ने केवल उसे थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा था. थप्पड़ मारने जैसी कोई घटना नहीं हुई.

घटना के बाद वायरल हुआ विधायक का वीडियो

वायरल वीडियो इस दावे से उलट तस्वीर पेश कर रहा है. इसमें साफ दिख रहा है कि विधायक युवक पर हाथ चला रहे हैं. यह पहली बार नहीं है जब विधायक गोपाल मंडल इस तरह की हरकत को लेकर सुर्खियों में आए हों. वह कई बार अपने बयानों और आक्रामक रवैये की वजह से विवादों में घिरते रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनका व्यवहार कई बार जनता को असहज करता है. वहीं, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मामले को मामूली बताते हुए टालते नजर आ रहे हैं. फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से गोपाल मंडल की छवि को सवालों के घेरे में ला दिया है. जनता अब इस बात पर चर्चा कर रही है कि त्योहार और खुशी के माहौल में भी उनका गुस्सा क्यों काबू में नहीं रह पाता है.