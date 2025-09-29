हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar: डांडिया कार्यक्रम में जदयू विधायक गोपाल मंडल का हंगामा, मंच पर युवक को जड़ा थप्पड़

Bihar: डांडिया कार्यक्रम में जदयू विधायक गोपाल मंडल का हंगामा, मंच पर युवक को जड़ा थप्पड़

Bihar News: भागलपुर में डांडिया कार्यक्रम के दौरान जदयू विधायक गोपाल मंडल ने पीछे खड़े युवक को थप्पड़ जड़ दिया. घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रिश्तेदार ने मारपीट से इनकार किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Sep 2025 08:09 AM (IST)
Preferred Sources

हमेशा विवादों में रहने वाले जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. इस बार मामला भागलपुर के जीरोमाइल इलाके का है, जहां शनिवार (27 सितंबर) रात उनके बेटे के रेस्टोरेंट बिग डैडी में डांडिया का आयोजन चल रहा था. विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मंच पर डांस कर रहे थे.

मंच पर डांस के दौरान उनके पीछे एक युवक भी थिरकने लगा. बताया जाता है कि युवक का बार-बार पास आना विधायक को खटक गया. इसी बात से नाराज होकर विधायक ने अचानक पलटकर युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ लगते ही युवक सन्न रह गया और मंच पर सन्नाटा फैल गया.

डांडिया कार्यक्रम में विधायक गोपाल मंडल ने युवक को मारा थप्पड़

घटनास्थल पर मौजूद विधायक के समर्थकों और रिश्तेदारों ने तुरंत उन्हें पकड़कर शांत कराया, लेकिन तब तक विधायक का मूड बिगड़ चुका था. गुस्से में उन्होंने मंच पर डांस करना बंद कर दिया और कार्यक्रम से हट गए. इस घटना का वीडियो रविवार (28 सितंबर) को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में विधायक काले कुर्ते में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर युवक को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ने लगा और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

विधायक ने घटना से किया साफ इनकार

इस संबंध में विधायक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया गया तो फोन उनके एक रिश्तेदार ने उठाया. उन्होंने मारपीट से साफ इनकार किया. रिश्तेदार का कहना था कि डांडिया के दौरान पीछे से एक युवक भी डांस करने लगा था, जिस पर विधायक ने केवल उसे थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा था. थप्पड़ मारने जैसी कोई घटना नहीं हुई.

घटना के बाद वायरल हुआ विधायक का वीडियो

वायरल वीडियो इस दावे से उलट तस्वीर पेश कर रहा है. इसमें साफ दिख रहा है कि विधायक युवक पर हाथ चला रहे हैं. यह पहली बार नहीं है जब विधायक गोपाल मंडल इस तरह की हरकत को लेकर सुर्खियों में आए हों. वह कई बार अपने बयानों और आक्रामक रवैये की वजह से विवादों में घिरते रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनका व्यवहार कई बार जनता को असहज करता है. वहीं, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मामले को मामूली बताते हुए टालते नजर आ रहे हैं. फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से गोपाल मंडल की छवि को सवालों के घेरे में ला दिया है. जनता अब इस बात पर चर्चा कर रही है कि त्योहार और खुशी के माहौल में भी उनका गुस्सा क्यों काबू में नहीं रह पाता है.

Published at : 29 Sep 2025 08:09 AM (IST)
Tags :
Bhagalpur News JDU Gopal Mandal BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
BCCI का आरोप- टीम इंडिया के मेडल-ट्रॉफी सब नकवी 'चुरा' कर ले गए, ICC में करेंगे शिकायत
इंडिया
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
यूपी-बिहार को झुलसा रही गर्मी, दिल्ली में भयंकर हुआ पारा, जानें कब होगी बारिश? जानें 1 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम
महाराष्ट्र
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
'खेल में भी ऑपरेशन सिंदूर’ एशिया कप फाइनल में भारत की जीत पर CM देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई
क्रिकेट
IND vs PAK Final: मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
मैदान पर जमकर दहाड़े तिलक वर्मा, लेकिन पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ; फाइनल में भी 'नो हैंडशेक'
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
ट्रेंडिंग
6 साल की बच्ची ने पापा संग किया जोरदार डांस! एक्शन और मूव्ज से फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो वायरल
6 साल की बच्ची ने पापा संग किया जोरदार डांस! एक्शन और मूव्ज से फ्लोर पर लगाई आग- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
राजस्थान का भूतिया किला! शाम 6 बजने के बाद साक्षात मौत करती है तांडव
राजस्थान का भूतिया किला! शाम 6 बजने के बाद साक्षात मौत करती है तांडव
ट्रैवल
Navratri 2025: गरबा नाइट में झूमने का है प्लान तो जान लें उन 5 शहरों के नाम, जहां गरबा का बेहद क्रेज
गरबा नाइट में झूमने का है प्लान तो जान लें उन 5 शहरों के नाम, जहां गरबा का बेहद क्रेज
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget