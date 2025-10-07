बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान भी हो गया है. इसके बाद से ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही गठबंधन दल बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही इस जीत को पाने के लिए कमर भी कस चुके हैं. इस बीच नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान आ गया है.

अशोक चौधरी ने दावा किया है कि इस बार NDA 200 सीटों के आसपास जीतेगी और साल 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्षी महागठबंधन बिहार में जीत के आसपास भी नहीं आ पाएगा.

तेजस्वी यादव पर भड़के मंत्री अशोक चौधरी

एक ओर तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे हैं कि बिहार में इस बार सरकार बदलने वाली है क्योंकि नीतीश कुमार अब इस स्थिति में ही नहीं हैं कि सरकार चला सकें. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, 'ये सब बेकार बातें हैं. नीतीश कुमार के खिलाफ उनके पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए दुष्प्रचार कर रहे हैं. जनता को भी यह पता है कि जनता को NDA के साथ रहना है.'

#WATCH | Patna | On Bihar poll dates, Bihar Minister Ashok Choudhary says, "...The NDA will win around 200 seats, breaking the 2010 record..."



Regarding RJD leader Tejashwi Yadav's statement, he says, "This is all nonsense. Because there is nothing against Nitish Kumar, these…

चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना गलत- अशोक चौधरी

दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है. यह बीजेपी के लिए काम कर रही है. इसके जवाब में अशोक चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नेता की बात में कोई दम नहीं है. इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए सब लोग गए हैं. उनसे बात की गई है, अपने संदेह उनके सामने रखे गए हैं. इसलिए कांग्रेस की बात बेबुनियाद है.

मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग ने एनडीए की बात भी कहां मानी? हमने तो सलाह दी थी कि एक चरण में ही चुनाव कराए जाएं, लेकिन ऐसा कहां हो रहा है? इसलिए चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाना सरासर गलत है. यह एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है. अगर ऐसी संस्थाओं पर प्रश्चनचिन्ह लगेगा तो देश कहां जाएगा?

'CJI पर हमले की कोशिश, यह कैसा लोकतंत्र'- अशोक चौधरी

सीजेआई पर हमला करने वाले मामले को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ. यह सब क्या हो रहा है? एक दलित सीजेआई पर चप्पल चलाए जा रहे हैं? यह तो अराजकता है. कोई इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई सीजेआई पर हमला कर रहा है. ऐसे लोकतंत्र कैसे चलेगा?

NDA में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होगा तय?

एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि जैसे सब लोग मिल-जुलकर लोकसभा चुनाव लड़े, वैसे ही बिहार का विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे.