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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगरीब परिवारों को 9 के बजाय 4 सिलेंडर मिलने पर नीतीश कुमार के नेता का बड़ा बयान, 'सब परेशान हैं...'

गरीब परिवारों को 9 के बजाय 4 सिलेंडर मिलने पर नीतीश कुमार के नेता का बड़ा बयान, 'सब परेशान हैं...'

Ujjwala Yojana: जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है. कई देश परेशान हैं. इस तनाव के बीच सरकार चाहती है कि गरीबों के घर चूल्हा जलता रहे.

By : शशांक कुमार | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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भारत सरकार ने फैसला किया है कि उज्जवला योजना के लाभार्थियों को अब सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर नहीं बल्कि केवल 4 सिलेंडर ही दिए जाएंगे. सरकार ने यह फैसला घरेलू खपत और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लिया है. हालांकि, विपक्षी दल लगातार गरीबों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इसपर अब नीतीश कुमार के नेता अंजुम आरा की प्रतिक्रिया आई है. 

केंद्र सरकार के पक्ष में जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट वैश्विक संकट है. पूरी दुनिया इससे परेशान है. इस बीच सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि गरीबों का चूल्हा जलता रहे. सरकार ने जो भी निर्णय लिया है, उस पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि सहयोग करना चाहिए.

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'पीएम मोदी के फैसले से रो रहीं महिलाएं'- RJD

वहीं, बिहार के विपक्षी दल, तेजस्वी यादव की RJD ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पहले गैस के दाम बढ़ाए गए. सिलेंडर की कीमत में वृद्धि गैस कंपनियों को फायदा पहुंचाने की नीयत से की गई. अब फैसला हुआ कि उज्जवला योजना के तहत 9 की जगह सब्सिडी वाले 4 सिलेंडर ही मिलेंगे. 

एजाज अहमद ने कहा, "सिलेंडर की संख्या पहले 12 थी, जिसे घटाकर 9 किया गया था. अब सीधा चार कर दिया गया. पीएम मोदी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकते. आज के फैसले से महिलाएं रो रही हैं."

2016 में सब्सिडी पर मिलते थे 12 सिलेंडर

गौरतलब है कि सरकार ने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) के तहत सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की वार्षिक सीमा 9 से घटाकर 4 कर दी है. साल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत पहले लाभार्थियों को साल में 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते थे. हालांकि, पिछले साल सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या घटाकर 9 कर गई थी, जिसे अब और भी घटाकर 4 कर दिया गया है.

सरकार ने मई 2022 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी, जिसे बाद में अक्तूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया था. यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाती है.

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Published at : 09 Jun 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
JDU BIHAR NEWS Ujjwala Yojana 
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