सुपौल जिले में 10 फरवरी की सुबह आयकर विभाग की कार्रवाई से अचानक हड़कंप मच गया. पनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. इस कार्रवाई की सबसे प्रमुख तस्वीर छातापुर थाना क्षेत्र स्थित पनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर से सामने आई, जहां सुबह-सुबह कई वाहनों से पहुंची आयकर विभाग की टीम ने परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टीम ने अचानक दबिश दी, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. स्कूल परिसर के मुख्य गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई. अधिकारी पूरी तरह गोपनीयता बरतते हुए दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की गहन जांच में जुटे रहे. छापेमारी के दौरान किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई.

कई शिक्षण संस्थान आयकर विभाग की निगरानी पर

बताया जाता है कि संजीव मिश्रा क्षेत्र के चर्चित कारोबारी हैं और शिक्षा क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है. पनोरमा ग्रुप के तहत जिले और आसपास के इलाकों में कई शिक्षण संस्थान संचालित होने की चर्चा है. हालांकि, आयकर विभाग की इस कार्रवाई का सटीक कारण और जांच का दायरा क्या है, इसे लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

इसी बीच यह भी चर्चा है कि पूर्णिया में भी पनोरमा ग्रुप से जुड़े कुछ ठिकानों पर समानांतर कार्रवाई की गई है. हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी बनी रहने से मामले को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

अधिकारियों की ओर से गुप्त रखा जा रहा मामला!

सुपौल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और त्रिवेणीगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि नहीं की. इससे छापेमारी को लेकर रहस्य और गहराता जा रहा है.

फिलहाल आयकर विभाग की टीम पनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर में जांच प्रक्रिया जारी रखे हुए है. कार्रवाई कितनी देर तक चलेगी और इससे क्या निष्कर्ष निकलेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. सुपौल और आसपास के इलाकों में यह छापेमारी दिनभर चर्चा का विषय बनी रही.