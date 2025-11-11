बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है.

यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के महागठबंधन के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी.

क्या बोले यशवंत सिन्हा?

उधर, बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने एग्जिट पोल्स पर तंज कसा है. 2022 में उपराष्ट्रपति पद पर हुए चुनाव में विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार रहे सिन्हा ने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल सब गलत हैं. मेरे सर्वे के मुताबिक NDA कम से कम 200 सीटें जीत रहा है और महागठबंधन पूरी तरह से खत्म हो रहा है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि अगर 14 नवंबर को मेरी भविष्यवाणी बुरी तरह गलत साबित होती है तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूं..

बता दें बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले NDA में जनता दल (यू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं.

बिहार में मतदान संपन्न होने के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल में NDA को बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है.

‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, NDA 147 से 167 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है. इसके एग्जिट पोल में कहा गया है कि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं तथा जन सुराज को शून्य से दो सीट ही मिलने के आसार हैं.

‘दैनिक भास्कर’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि NDA को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीटें ही मिलने का अनुमान है.

जनसुराज को कितनी सीटें?

‘पीपुल्स पल्स’ के एग्जिट पोल में भी NDA के एक बार फिर से चुनाव जीतने की संभावना जताई गई है. इस सर्वेक्षण के अनुसार NDA को 133 से 159 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 75 से 101 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है.

इस सर्वेक्षण ने जनसुराज को शून्य से पांच सीट मिलने की संभावना जताई है.

‘चाणक्या स्ट्रेटजीज’ के एग्जिट पोल में कहा गया है कि NDA 130 से 138 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है, जबकि महागठबंधन को 100 से 108 सीटों के साथ एक बार विपक्ष में बैठना पड़ सकता है. उसने अन्य को तीन से पांच सीट मिलने का अनुमान जताया है.

पोल स्ट्रेट ने क्या कहा?

‘पोल स्ट्रेट’ के सर्वेक्षण में NDA को 133 से 148 सीटें हासिल होने की भविष्यवाणी की गयी है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है. उसका कहना है कि अन्य को तीन से पांच सीटें मिल सकती हैं.

‘पोल डायरी’ के एग्जिट पोल में NDA को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है. उसका कहना है कि यह सत्तारूढ़ गठबंधन 184 से 209 सीटें हासिल करते हुए 2010 के विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन कर सकता है.

इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि विपक्षी महागठबंधन को 32 से 49 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है.