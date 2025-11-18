बिहार में CM पद को लेकर गिरिराज सिंह बोले, 'पता नहीं ये भ्रम क्यों है'

बिहार में सीएम पद को लेकर बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. मंगलवार (18 नवंबर) को उन्होंने कहा कि पता नहीं ये क्यों भ्रम है. चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े. आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे. लेकिन उसकी प्रक्रिया है. बीजेपी की अलग बैठक होगी. जेडीयू की अलग बैठक होगी. सभी दलों की अलग-अलग बैठकें होंगी. फिर सब मिलकर फैसला लेंगे. एनडीए की बैठक में नेता का चुनाव होगा. उन्होंने कहा कि वो पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे. दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने ये बात कही.

विजय सिन्हा ने भी नीतीश कुमार को ही बताया सीएम

बता दें कि गिरिराज सिंह ने बीजेपी के पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाई है. इससे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे.

Delhi: On NDA's CM face, Union Minister Giriraj Singh says, "I don’t know why this confusion exists. We fought the election under the leadership of Chief Minister Nitish Kumar, and going forward, Nitish Kumar will continue to be the Chief Minister. But there is a process for… pic.twitter.com/QtFufvshjJ — IANS (@ians_india) November 18, 2025

नीतीश के नाम पर मुहर लगा चुके हैं ये नेता

वहीं एनडीए के अन्य दलों के प्रमुख नेता भी नीतीश कुमार के नाम पर अपनी सहमति दे चुके हैं. एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी साफ कर चुके हैं कि सीएम कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार की होंगे.

कल हो सकती है एनडीए के विधायक दल की बैठक

इस बीच संभावना है कि बुधवार (19 नवंबर) को ही एनडीए के विधायक दल की बैठक हो सकती है. एनडीए के विधायक दल की बैठक में ही नेता का चुनाव होगा. जो एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा वहीं बिहार की सीएम की कुर्सी पर बैठेगा. एनडीए का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा. बिहार में 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है.