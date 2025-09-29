हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार बना बड़ा मुद्दा, विपक्ष के सवाल पर BJP-JDU का दावा

बिहार विधानसभा चुनाव में नौकरी और रोजगार बना बड़ा मुद्दा, विपक्ष के सवाल पर BJP-JDU का दावा

बिहार विधानसभा चुनाव को अब लगभग दो ही महीने बचे हैं, इस बार नोकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा बन गया है. जानिए इस पर नेताओं की क्या राय है.

By : शशांक कुमार | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 29 Sep 2025 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

कटिहार के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का फिर से वादा किया है. इस पर सियासत शुरू हो गई है. विपक्ष कह रहा है कि पहले पुराने वादे को पूरा करें. नीतीश कुमार ने फिर से नया वादा कर दिया है.

नौकरी के मुद्दे पर क्या बोली जेएसपी?

एक करोड़ नौकरियों का पुराने वादे अब भी अधूरे हैं. जनसुराज पार्टी का कहना है कि नीतीश ने अभी तक इतने वादे कर दिए हैं कि 33000 करोड़ चाहिए. कैसे पूरे होंगे ये वादे. या फिर ये सिर्फ चुनावी वादे हैं? 

नौकरी के मुद्दे पर बीजेपी ने क्या कहा?

वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सीएम नीतीश ने जो भी वादे अब तक किए हैं उसको पूरा करने का काम किया है. पिछले चुनाव में नीतीश ने 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था. इस वादे पर खड़े उतरे.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अब आने वाले पांच साल में एक करोड़ रोजगार दिए जाएंगे. विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता से जो वादे किए जाते हैं, उसको पूरा भी किया जाता है. महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 -10 हजार रुपए दिए गए हैं. 

क्या बोले जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा?

जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि सीएम नीतीश ने अब तक जो भी कहा है, करके दिखाया है. नीतीश कुमार को जनता उनके वादों के लिए नहीं निश्चय के लिए जानती है. सात निश्चय एक दो के माध्यम से उन्होंने बिहार को बहुआयामी योजनाएं दी हैं. बिहार में दिए गए सरकारी नौकरियों की चर्चा देश में होती है. लाखों लोगों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे गए. लाखों लोगों को रोजगार भी दिया गया.

अभिषेक झा ने कहा कि पांच वर्षों में नीतीश कुमार ने 50 लाख नौकरी और रोजगार देने के वादे को पूरा किया है. आने वाले पांच सालों में एक करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार दिए जाएंगे. नीतीश पर लोगों को भरोसा है. आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग नौकरी के बदले जमीन लेते थे, उन पर जनता को भरोसा नहीं.

ये भी पढ़ें: Navratri 2025: पटना में नवरात्र पर दिखा पहलगाम का गौरी शंकर मंदिर, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बनी आकर्षण का केंद्र

Published at : 29 Sep 2025 07:56 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Elections Nitish Kumar BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले खूंखार गेंदबाज चोटिल, टीम में हुआ बड़ा बदलाव, देखें अपडेटेड स्क्वाड
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
ट्रैवल
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget