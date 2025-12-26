बिहार: डिप्टी CM विजय सिन्हा ने सुना जनता का दर्द, पूर्णिया में अधिकारियों को लगाई फटकार

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा जनता की शिकायतों को सुनने और उनके निस्तारण के लिए सीधा संवाद करने पूर्णिया पहुंचे. कई मामलों में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुद अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का दबाव या पक्षपात नहीं बर्दाश्त किया जाएगा.

डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मामले में कोई भी अधिकारी दोषी पाया गया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी. बैठक में उपमुख्यमंत्री के साथ सचिव भी शामिल हुए. पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया के जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार, पूर्णिया एसपी स्वीटी सहरावत सहित सभी वरीय अधिकारी, एडीएम, सभी अनुमंडल के डीसीएलआर सहित सभी 14 अंचल अधिकारी, 4 राजस्व अधिकारी तथा सैंकड़ों कर्मचारी संवाद के हिस्सा बने.

संवाद के दौरान क्या बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा?

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि ये संवाद भूमि सुधार विभाग से जुड़े सभी पदाधिकारी, क्षेत्र के मुख्यालय, कमिश्नर मुख्यालय एवं जिले के वरीय पदाधिकारियों का जनता के बीच सीधा संवाद है. इस संवाद के माध्यम से जनता के लंबित मामलों को सुना जा रहा है और त्वरित निष्पादन किया जा रहा है.

इस दौरान विजय सिन्हा ने सभी अंचलों से आए पंजीकृत पीड़ितों को मंच पर आमंत्रित किया. साथ ही संबंधित अंचलाधिकारी और संबंधित कर्मचारी सहित जितने अधिकारी मामले से जुड़े थे सबको सामने बैठाकर समस्याएं सुनी.

अधिकारियों से सीधा पूछा जवाब

जनता के सवालों का सीधा जवाब अधिकारियों से पूछा गया. सचिव ने निष्पादन के लिए जवाब मांगा और संतुष्ट होने के बाद सप्ताह भर के अंदर निष्पादन का निर्देश दिया. संवाद में कई ऐसे मामले आए, जिसे सुनकर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगाई.

विजय सिन्हा ने कहा कि इतने दिनों से परेशान जनता को क्यों चक्कर काटना पड़ रहा है. जब सारे कागजात, कोर्ट के ऑर्डर, जिला पदाधिकारी के आदेश इनके पक्ष में हैं तो रोकने का अधिकार किसने दिया.

संवाद के दौरान जमकर उठा भू-माफियाओं का मामला

इस संवाद में भू-माफियाओं का मामला भी चरम पर रहा. ज्यादातर मामलों में भू-माफियाओं द्वारा जमीन कब्जा करना सबसे आगे रहा. इतना ही नहीं भू-माफिया और दबंगों द्वारा जबरन जमीन कब्जा करना, फर्जी केवला और म्यूटेशन का मामला भी खूब उठा. कई फरियादी इस संवाद में रोते दिखे, जिन्हें कहीं इंसाफ नहीं मिला. मंत्री ने खुद उन फरियादियों को आश्वासन दिया कि हफ्ते भर के अंदर और जांच पूरी कर इंसाफ किया जाएगा.