दरभंगा: गाली देने वाला थानाध्यक्ष निलंबित, नो एंट्री में गाड़ी घुसने के बाद वायरल हुआ था वीडियो
Darbhanga News: निलंबन अवधि के दौरान उन्हें सामान्य जीवन-यापन भत्ता मिलेगा. एसएसपी ने कहा कि पुलिसकर्मियों को आम जनता के साथ मर्यादित व्यवहार करना अनिवार्य है.
दरभंगा के बेंता थाना के थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से बुधवार (28 जनवरी, 2026) को निलंबित कर दिया गया. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद की गई है जिसमें वे एक चालक के साथ बदतमीजी से बात करते दिख रहे थे. गाली-गलौज कर रहे थे. इसी मामले में विभाग की ओर से ऐक्शन लिया गया है.
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार आवेश में आकर गाली-गलौज कर रहे थे बल्कि चालक को मारने के लिए उसे गाड़ी से बाहर तक खींच रहे थे. उतरने के लिए कह रहे थे. यह सब तब हुआ जब गाड़ी में महिला डॉक्टर बैठी थी. महिला ने पीछे से वीडियो बनाया जो वायरल हो गया.
सदर एसडीपीओ को दिया गया था जांच का जिम्मा
पुलिसकर्मी के गुस्से का कारण यह था कि गाड़ी वन-वे रास्ते में घुस गए थी. यानी नो एंट्री वाले जोन में चालक लेकर चला गया था. इस दौरान गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी महिला डॉक्टर पुलिसकर्मी से यह कहती रही कि जो फाइन होगा दिया जाएगा लेकिन बदतमीजी से बात न की जाए, लेकिन हरेंद्र कुमार ने एक न सुनी. इसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो जांच के लिए सदर एसडीपीओ-1 को जिम्मा दिया गया था.
अब मामले को गंभीरता से लेते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान उन्हें सामान्य जीवन-यापन भत्ता मिलेगा. निलंब अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, दरभंगा निर्धारित किया गया है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में अनुशासन और आम जनता के साथ शालीन व्यवहार को लेकर सख्त संदेश गया है.
एसएसपी बोले- मर्यादित व्यवहार करना अनिवार्य
एसएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में थानाध्यक्ष द्वारा अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला सामने आया है. इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है. पुलिसकर्मियों को आम जनता के साथ मर्यादित व्यवहार करना अनिवार्य है.
