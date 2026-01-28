'तू गाड़ी चमका रहा है रे माध#$**... बाहर निकल', बिहार की गालीबाज पुलिस का VIDEO वायरल

आए दिन चर्चा में रहने वाली बिहार पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है. ताजा मामला बिहार के दरभंगा से सामने आया है. एक पुलिसकर्मी गाड़ी के चालक को जबरन उतारने का प्रयास करता है. उसके साथ गाली-गलौज करता है. यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि चालक ने वन-वे रास्ते में गाड़ी घुसा दी थी. घटना बीते मंगलवार (27 जनवरी, 2026) की है जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चालक के साथ गाली-गलौज करने वाले पुलिसकर्मी की पहचान बेंता थानाध्यक्ष के रूप में हुई है. थानाध्यक्ष हरेंद्र कुमार का जो वीडियो सामने आया है उसमें वे चालक से कहते हैं, "तू गाड़ी चमका रहा है रे माधर#$**... बाहर निकल… मैडम हो चाहे कोई हो… तू बाहर निकल…" इस दौरान गाड़ी में पीछे बैठी महिला ने वीडियो बनाते हुए पुलिस से कहा कि आप जो फाइन है वो लीजिए. इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं.

क्या है पूरा मामला?

गाड़ी में बैठी महिला डॉक्टर तेजस्विनी पांडेय थीं. उनका आरोप है कि वे नो-एंट्री (वन-वे रास्ता) में अनजाने में प्रवेश कर गई थीं. गूगल मैप में पता नहीं चला. इस बीच अब वीडियो वायरल हो रहा है बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है. हालांकि दरभंगा के एसएसपी ने वीडियो सामने आने के बाद पूरी घटना की जांच का जिम्मा सदर एसडीपीओ-1 को दिया है. अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है.

थानेदार ने रखा अपना पक्ष

इस पूरे मामले में दरभंगा के बेंता थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बुधवार (28 जनवरी, 2026) को एबीपी न्यूज़ से फोन पर बताया कि कल (मंगलवार, 27 जनवरी, 2026) की घटना है. जो गाड़ी वाला था वो हम पर और हमारे दो सिपाहियों पर चढ़ाकर भागना चाह रहा था. उसने वन-वे का उल्लंघन किया तो हम लोगों ने हाथ देकर रोकने का प्रयास किया कि वह गाड़ी घुमा ले. वह रुका नहीं और गाड़ी तेज करके चढ़ाने का प्रयास करने लगा. किसी तरह हम लोग ने दोनों तरफ हटकर जान बचाई. आगे जाम था तो वह (गाड़ी का चालक) नहीं जा सका. हम लोगों ने जाकर रोका और वह गाड़ी से नहीं उतर रहा था तो गुस्से में एक गलत वर्ड निकल गया था.

