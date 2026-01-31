नीट छात्रा कांड: CBI जांच की सिफारिश पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'हाई प्रोफाल लोगों को…'

पटना में नीट छात्रा की हुई मौत मामले में नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है. शनिवार (31 जनवरी, 2026) को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर जानकारी दी है. अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने बिहार पुलिस को घेरा है. सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा, "नीट छात्रा की हत्या और रेप पर बिहार पुलिस ने लगातार सस्पेंस बनाए रखा. कार्रवाई में जितनी शिथिलता उसने दिखाई वह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है. बिहार सरकार का रवैया भी लगातार पीड़िता के परिवार को परेशान करने वाला ही रहा. बिहार की वर्तमान सरकार ने ये मान लिया है कि बिहार की पुलिस नाकाम है. अब देखना होगा कि सीबीआई कितनी कारगर साबित होती है… और इसमें जो सरकार के लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कवायद चल रही है… क्या इसलिए इसे सीबीआई को सौंपा गया है? ये मामला सोचने वाला है."

11 जनवरी को हुई थी छात्रा की मौत

बता दें कि बिहार पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रहा है. जहानाबाद की रहने वाली छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर में अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी, कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई. छात्रा के परिवार ने उसका यौन उत्पीड़न होने और अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था.

दूसरी ओर छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका को खारिज नहीं किया गया और यह नतीजा पुलिस के शुरुआती दावे से अलग है कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने यौन उत्पीड़न की बात को खारिज कर दिया है. इस मामले में छात्रा के हॉस्टल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस केस में क्या कुछ निकलकर आता है. इस केस से सरकार की किरकिरी भी हो रही है.

यह भी पढ़ें- नीट छात्रा मौत मामला: CM नीतीश कुमार ने की CBI जांच की सिफारिश, BJP-JDU ने क्या कहा?

