हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीट छात्रा कांड: CBI जांच की सिफारिश पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'हाई प्रोफाल लोगों को…'

नीट छात्रा कांड: CBI जांच की सिफारिश पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'हाई प्रोफाल लोगों को…'

NEET Student Death Case: कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार का रवैया भी लगातार पीड़िता के परिवार को परेशान करने वाला ही रहा. वर्तमान सरकार ने मान लिया है कि बिहार की पुलिस नाकाम है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 31 Jan 2026 11:51 AM (IST)
पटना में नीट छात्रा की हुई मौत मामले में नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की है. शनिवार (31 जनवरी, 2026) को सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर जानकारी दी है. अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने बिहार पुलिस को घेरा है. सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा, "नीट छात्रा की हत्या और रेप पर बिहार पुलिस ने लगातार सस्पेंस बनाए रखा. कार्रवाई में जितनी शिथिलता उसने दिखाई वह कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है. बिहार सरकार का रवैया भी लगातार पीड़िता के परिवार को परेशान करने वाला ही रहा. बिहार की वर्तमान सरकार ने ये मान लिया है कि बिहार की पुलिस नाकाम है. अब देखना होगा कि सीबीआई कितनी कारगर साबित होती है… और इसमें जो सरकार के लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि हाई प्रोफाइल लोगों को बचाने की कवायद चल रही है… क्या इसलिए इसे सीबीआई को सौंपा गया है? ये मामला सोचने वाला है." 

11 जनवरी को हुई थी छात्रा की मौत

बता दें कि बिहार पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) इस मामले की जांच कर रहा है. जहानाबाद की रहने वाली छात्रा इस महीने की शुरुआत में पटना के चित्रगुप्त नगर में अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी, कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई. छात्रा के परिवार ने उसका यौन उत्पीड़न होने और अधिकारियों पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था. 

दूसरी ओर छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा की आशंका को खारिज नहीं किया गया और यह नतीजा पुलिस के शुरुआती दावे से अलग है कि मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने यौन उत्पीड़न की बात को खारिज कर दिया है. इस मामले में छात्रा के हॉस्टल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस केस में क्या कुछ निकलकर आता है. इस केस से सरकार की किरकिरी भी हो रही है.

यह भी पढ़ें- नीट छात्रा मौत मामला: CM नीतीश कुमार ने की CBI जांच की सिफारिश, BJP-JDU ने क्या कहा?

Input By : पीटीआई-भाषा से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 31 Jan 2026 11:48 AM (IST)
Jehanabad Congress Patna CBI BIHAR NEWS NEET Student Death
