चिराग पासवान ने बिहार चुनाव के लिए जारी की पहली लिस्ट, 14 उम्मीदवारों के नाम
LJPR Candidate List: चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) ने पहली लिस्ट में महुआ सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया. इस सीट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और चिराग की पार्टी के बीच विवाद की खबरे हैं.
बीजेपी और जेडीयू के बाद एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी (आर) ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी. बुधवार (15 अक्टूबर) को चिराग की पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. गोविंदगंज से राजू तिवारी और सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह को टिकट दिया गया है.
ब्रह्मपुर से हुलास पांडे को टिकट
दरौली से विष्णु देव पासवान, गरखा से सीमांत मृणाल, साहेबपुर कमाल से सुरेंद्र कुमार, बखरी से संजय कुमार, परबत्ता से बाबुलाल शौर्य, नाथनगर से मिथुन कुमार, पालीगंज से सुनील कुमार, ब्रह्मपुर से हुलास पांडे, डेहरी से राजीव रंजन सिंह, बलरामपुर से संगीता देवी, मखदुमपुर से रानी कुमारी और ओबरा से प्रकाश चंद्र को टिकट दिया है.
NDA की प्रचंड जीत निश्चित है- एलजेपी (आर)
पार्टी ने एक्स पोस्ट में कहा, "लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी " बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट " के सपनों को साकार करने के लिए और बिहार के सर्वांगीण विकास में आप अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. आपके समर्पण, जनता के समर्थन से बिहार विधानसभा चुनाव में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत निश्चित है."
जेडीयू की पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवार
गौरतलब है कि बुधवार को जेडीयू ने भी अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी, रत्नेश सदा और महेश्वर हजारी के नाम शामिल हैं. पार्टी ने इन सभी मौजूदा मंत्रियों पर भरोसा बरकरार रखा है. पूर्व मंत्री श्याम रजक और बाहुबली नेता अनंत कुमार सिंह प्रमुख हैं. करीब एक साल पहले राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर जेडीयू में वापसी करने वाले श्याम रजक को पार्टी ने टिकट दिया. अनंत कुमार सिंह मोकामा से उम्मीदवार हैं.
