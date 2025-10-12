भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लेने से साफ मना कर दिया है. उनके इस निर्णय ने उनके प्रशंसकों और राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है. पवन सिंह के ससुर, रामबाबू सिंह ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा किया है.

उन्होंने बताया कि उनके विचार में पवन सिंह पर अपनी पत्नी ज्योति सिंह को विधायक बनाने का कोई दबाव नहीं था. यह विवाद उनके निजी जीवन और राजनीतिक संबंधों को लेकर नई बहस को जन्म दे रहा है.

पवन सिंह और ज्योति सिंह के राजनीतिक संबंध

रामबाबू सिंह ने बताया कि चुनावों के दौरान जब ज्योति सिंह ने लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए प्रचार किया, तब उन्होंने कराकट के लोगों से एक खास संबंध विकसित किया. कराकट वह सीट थी, जहां पवन सिंह ने स्वतंत्र रूप से लोकसभा चुनाव लड़ा था. पवन सिंह के हारने के बाद स्थानीय लोग ज्योति और रामबाबू सिंह से मिलकर पवन सिंह के स्थान पर ज्योति को चुनाव में उतारने की मांग कर रहे थे.

ससुर ने किया निजी विवाद का खुलासा

रामबाबू सिंह ने एएनआई को दिए बयान में आगे बताया, "तीन महीने पहले मैं उनसे मिला, और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ज्योति को विधायक बनाने के लिए कहा था, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है. उन्होंने सच्चाई नहीं बताई. मैंने उनके पैरों पर जाकर विनती की कि मेरी बेटी उनके साथ रहे. मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे का फैसला अदालत करेगी. मैंने उनसे बाद में मिलने और स्थिति को शांतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया, लेकिन तब से वे मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे हैं."

#WATCH | Ballia, UP: Rambabu Singh, Bhojpuri actor Pawan Singh’s father-in-law, says, "... I dont know how much he will lie, but there has been no pressure on him to make Jyoti Singh an MLA. Does Jyoti Singh have a party of her own?... Three months ago, I visited him, and he says… pic.twitter.com/FfBE38LI0h — ANI (@ANI) October 12, 2025

जनता और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन

रामबाबू सिंह के अनुसार, कराकट के लोग ज्योति सिंह से पवन सिंह के स्थान पर चुनाव लड़ने की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन पवन सिंह ने राजनीतिक दबाव को नजरअंदाज करते हुए अपना निर्णय लिया. इससे यह साफ है कि पवन सिंह व्यक्तिगत और पारिवारिक प्राथमिकताओं को जनता की अपेक्षाओं से ऊपर रखते हैं. उनकी यह स्थिति मीडिया और राजनीतिक समीक्षकों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.