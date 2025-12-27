बिहार: पटना में 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक रहेंगे बंद, भीषण ठंड के बीच प्रशासन का फैसला

बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है. लगातार गिरते तापमान और सुबह-शाम छाए घने कोहरे ने आम जनजीवन के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी असर डाला है. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.

जिला दंडाधिकारी डॉ. थियागराजन एस.एम. ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि भीषण ठंड के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में पटना जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां 30 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह बंद रहेंगी.

ऊपरी कक्षाओं के लिए बदला गया स्कूल टाइम

हालांकि, कक्षा 9वीं और उससे ऊपर के छात्रों को राहत और सावधानी के बीच पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई है. इन कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे. प्रशासन ने साफ कहा है कि इस दौरान स्कूलों को ठंड से बचाव के सभी जरूरी इंतजाम करने होंगे.

प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं रहेंगी जारी

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. यानी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को तय शेड्यूल के मुताबिक स्कूल बुलाया जा सकता है.

यह आदेश 27 दिसंबर 2025 से लागू हो चुका है और 30 दिसंबर 2025 तक पूरे पटना जिले में प्रभावी रहेगा. जिला प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों की समय-सारिणी में बदलाव करें.

प्रशासन के इस फैसले का अभिभावकों ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि ठंड के इस मौसम में छोटे बच्चों को घर पर रखना ही बेहतर है. वहीं, प्रशासन ने जरूरत पड़ने पर आगे भी हालात की समीक्षा कर निर्णय लेने की बात कही है.